CEO da Coinbase responde ao criador da Doge e diz que as criptomoedas dão liberdade

Apesar de o mercado das criptomoedas ser bastante atrativo, nem todos o veem com bons olhos. E, mais curioso ainda, é que muitas vezes são os próprios envolvidos nas moedas digitais que tecem comentários depreciativos sobre este sistema.

Neste sentido, Brian Armstrong, CEO da exchange Coinbase, respondeu às criticas do criador da Dogecoin ao afirmar que as criptomoedas aumentam a liberdade financeira dos utilizadores.

Na passada quarta-feira, 14 de julho, o criador da criptomoeda inspirada num meme, Dogecoin (DOGE), teceu algumas críticas negativas acerca do sistema das moedas digitais. Jackson Palmer, que criou a moeda em 2013 como uma piada satírica do Bitcoin, usou a sua conta na rede social Twitter para expressar o que sente sobre as criptomoedas. Para Palmer, esta é uma tecnologia “hipercapitalista e inerentemente de direita“.

O criador disse ainda que as criptomoedas são construídas “sobretudo para aumentar a riqueza dos seus proponentes através de uma combinação de evasão fiscal, uma reduzida supervisão reguladora e escassez artificialmente aumentada“.

Para além da criação da Dogecoin, Palmer é também conhecido como um crítico das moedas digitais. Mas, desta vez, não ficou sem resposta.

CEO da Coinbase responde ao criador da Dogecoin

Brian Armstrong, CEO da Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos EUA, respondeu nesta quinta-feira (15), também no Twitter, às críticas do criador da Dogecoin.

Neste sentido, Armstrong deixou uma extensa sequência de tweets onde explicou que as pessoas que, como Palmer, desejam mais controlo dos reguladores financeiros, são livres para optar pelo sistema fiduciário tradicional. Contudo, o CEO salienta que as criptomoedas são um avanço necessário para todos os que acreditam que as soluções do governo são quase sempre “ineficientes”, frisando que prometem muito, mas que dão pouco.

“As leis foram criadas com boas intenções, mas…”

O CEO da Coinbase acrescentou que o mercado tradicional de investimentos está quase sempre associado à falta de oportunidades para os pequenos investidores. Isto porque enfrentam restrições como valores mínimos altos de aplicações ou a imposição de algumas leis. Armstrong refere que as leis “foram criadas com as melhores das intenções, para proteger as pessoas de burlas. Mas qual foi o resultado real? Elas entendem que é ilegal ficar-se rico através de investimentos, a não ser que já se seja rico“.

Em suma, na visão do CEO, as criptomoedas criam uma “mobilidade de riqueza e mais igualdade de oportunidades para todos“. Também destaca que as moedas digitais não vão resolver o problema das desigualdades sociais, mas servem para criar “um sistema financeiro aberto para o mundo inteiro“.

Leia também: