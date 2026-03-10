Acer apresenta os novos TravelMate P4 e P2 com IA e 27 horas de autonomia

A Acer acabou de revelar em Milão, onde o Pplware está presente, a nova linha de portáteis da família TravelMate direcionados para o mercado empresarial. Destaque para os modelos TravelMate P4 e P2, que garantem muito poder computacional e tiram o máximo partido da IA.

Os novos portáteis TravelMate P4 14 AI, TravelMate P4 Spin 14 AI, TravelMate P2 16 AI e TravelMate P2 14 AI vêm equipados com os mais recentes processadores Intel Core Ultra Series 3 com Intel vPro, que oferecem elevado desempenho, tempo de vida da bateria longo (a autonomia pode chegar às 27 horas), segurança de nível empresarial e capacidade de gestão simplificada.

IA e desempenho de última geração

Como referido, no coração destas novas máquinas encontramos os novos processadores Intel Core Ultra Series 3 com Intel vPro. Esta nova plataforma não foi apenas adaptada para os negócios. De acordo com as informações, esta plataforma foi criada de raiz para oferecer super desempenho em fluxos de trabalho orientados por IA, garantindo sempre a melhor autonomia.

Os novos Intel Core Ultra Series 3 com Intel vPro destacam-se por oferecer uma autonomia de bateria que pode chegar às 27 horas. Além disso, prometem até 77% mais desempenho gráfico, 60% de melhoria no desempenho do CPU e o dobro do desempenho em tarefas de Inteligência Artificial (IA).

Para as equipas que usam com frequência videoconferências, a Acer integrou ferramentas inteligentes como o Acer PurifiedVoice (com redução de ruído por IA) e o Acer PurifiedView, que otimizam o áudio e a imagem mesmo em ambientes difíceis.

Acer TravelMate P4 14 AI e P4 Spin 14 AI

Os modelos TravelMate P4 14 AI e P4 Spin 14 AI apresentam um chassis em alumínio leve e fino, pensado para profissionais em movimento. O modelo Spin inclui um ecrã conversível de 360º com suporte para stylus, permitindo utilização em modo tablet.

Entre as principais características destaque para:

Ecrãs de 14 polegadas com resolução até 3K (2880×1800)

Proporção 16:10, oferecendo mais espaço vertical para trabalho

Até 64 GB de RAM DDR5

Armazenamento PCIe Gen4 até 1 TB

Conectividade Wi-Fi 7 e Thunderbolt 4

Suportam ligação a múltiplos monitores externos e incluem carregamento rápido.

Acer TravelMate P2 16 AI e TravelMate P2 14 AI

Os modelos TravelMate P2 14 AI e P2 16 AI focam-se na eficiência operacional. Com ecrãs de 14 e 16 polegadas, estes portáteis destacam-se por oferecerem experiências de elevado desempenho exclusivas dos PCs Copilot+, mantendo uma grande autonomia.

A tecnologia de carregamento rápido garante uma carga de 80% da bateria em apenas uma hora, ou 50% em 30 minutos. Destaque também para o ecrã IPS 16:10 WUXGA com molduras estreitas oferece visuais nítidos e claros com maior eficiência energética.

O TravelMate P2 16 AI oferece o espaço de ecrã adicional de um painel de 16 polegadas, tornando-o ideal para criadores e profissionais que criam conteúdo, fazem multitarefas ou lidam com cargas de trabalho pesadas.

Para organizações que suportam trabalho remoto a partir de praticamente qualquer lugar, a conetividade LTE opcional em ambos os modelos garante acesso online contínuo para além da cobertura Wi-Fi, e um sensor de impressões digitais e um teclado retroiluminado também estão disponíveis como opções.

Segurança militar incorporada

No campo da segurança, os novos TravelMate incluem vários mecanismos de proteção pensados para empresas, como: