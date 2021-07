COVID-19: Vacina inalável começa testes em humanos

A esperança do fim da pandemia promovida pela COVID-19 reside, ainda, na eficácia das vacinas. Prontamente e de forma notável, foram várias as que surgiram e que têm vindo a ser administradas pelo mundo fora. Comummente, é utilizada a injeção, mas parece que poderá haver, em breve, uma opção inalável.

A vacina é uma das várias em desenvolvimento para ser administrada através de um spray nasal.

Um novo estudo publicado na revista Science Advances apresenta as últimas investigações que demonstram a potencial eficácia de uma vacina contra a COVID-19. Esta que é uma das várias em desenvolvimento concebida para ser administrada através de um spray nasal, ou seja, inalável.

Um investigador da University of Iowa, Paul McCray, está a trabalhar com uma equipa da University of Georgia numa vacina contra a COVID-19 inalável de dose única. Essa utiliza um vírus chamado parainfluenza 5 (PIV5) otimizado, de forma a exprimir a proteína do pico do SARS-CoV-2. Este vírus é inofensivo em humanos e os novos dados demonstram que que a vacina experimental contra a COVID-19 é eficaz em ratos e furões.

As vacinas atualmente disponíveis contra a COVID-19 são muito bem sucedidas, mas a maioria da população mundial ainda não está vacinada e há uma necessidade crítica de mais vacinas fáceis de usar e eficazes para parar a doença e a transmissão.

Explicou Paul McCray.

As vacinas tradicionais são geralmente administradas através de uma injeção intramuscular e acarretam alguns obstáculos. Afinal, geralmente, as injeções precisam de serem armazenadas a frio, devem ser administradas por profissionais médicos e implicam seringas, um recurso, à partida, finito.

Vacina contra a COVID-19 inalável

Segundo os investigadores, os dados pré-clínicos revelam que a vacina inalável não só protege contra a infeção, como também reduz significativamente as hipóteses de transmissão.

Agora, está a ser testado um pequeno número de vacinas inaláveis contra a COVID-19 em humanos. No início de 2021, investigadores da Oxford University iniciaram a Fase 1 dos testes em humanos para uma versão em spray nasal da sua vacina, a AstraZeneca.

Uma das investigadoras responsáveis pelos testes, Sandy Douglas, diz que estão, nesta fase, a estudar o perfil de segurança do spray nasal em voluntários jovens e saudáveis. Além disso, acrescenta que “há uma variedade de pessoas que acharão um sistema de entrega intranasal mais atrativo”, do que as atuais injeções. Portanto, poderá motivas as pessoas a vacinarem-se.

Atualmente, embora existam cerca de sete vacinas intranasais contra a COVID-19 em fase inicial de testes em humanos, não é claro que este método será eficaz contra o SARS-CoV-2.

Leia também: