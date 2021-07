Luz verde para lançamento de F1 2021 prestes a acender

Esta semana chega F1 2021, a edição deste ano do simulador da Fórmula 1. A acompanhar o trailer de lançamento do jogo, a Electronic Arts e a Codemasters revelaram ainda o line-up dos pilotos presentes em jogo.

Venham conhecê-los.

Está quase a chegar, sendo já nesta semana que o simulador da competição motorizada mais mediática do mundo chega às consolas e PC. 13 de julho é o dia em que F1 2021, o jogo oficial do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA, chega, mas, entretanto, foram reveladas algumas novidades.

A Codemasters e Electronic Arts revelaram recentemente o trailer de lançamento de F1 2021, a celebrar a iminente chegada do simulador oficial da competição.

Em F1 2021, os jogadores podem sentar-se ao volante destas bombas do asfalto e experimentar, na primeira pessoa, a adrenalina e excitação de conduzir a 300Km/hora.

F1 2021 conta com todas as equipas, pilotos e circuitos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2021, tal como não poderia deixar de ser, visto ser o jogo oficial da mesma.

Sim, isto conta com o “nosso” circuito de Portimão que, juntamente com Imola e Jeddah, estarão disponíveis gratuitamente para todos os jogadores como conteúdo pós-lançamento.

À semelhança do que se passou com a última edição, o novo modo de história, denominado de Braking Point, convida os jogadores a subirem no ranking da Fórmula 2, sempre com os olhos colocados na Fórmula 1. Este modo recém-expandido introduz uma opção de dois jogadores para os amigos jogarem online, juntos ou em equipas adversárias, correndo uns contra os outros em sessões de corrida sincronizadas. O Modo Carreira também introduz o Início da Temporada Real, que permite aos jogadores iniciarem a sua carreira em qualquer corrida da temporada que já ocorreu, adotando a classificação de piloto e construtor em tempo real a partir desse momento.

Classificações de Pilotos de F1 2021

Além do trailer de lançamento, a Codemasters e EA SPORTS revelaram ainda a lista completa de Classificações de Pilotos de F1 2021 antes do lançamento do videojogo.

Mostramos mais abaixo alguns dos pilotos, mas o melhor será serem vocês mesmo a descobrirem a partir de dia 13 de julho.

As classificações dinâmicas My Team, que atualizam ao longo da temporada, refletem o desempenho no mundo real. Ao analisar vários conjuntos de dados, os pilotos são pontuados em quatro fatores – experiência, racecraft, consciência e ritmo – para dar uma classificação geral.

Em My Team, modo condutor-proprietário de F1 2021, os jogadores criam a sua própria equipa e selecionam um companheiro de equipa do mercado de Fórmul 2 e Fórmula 1 para formar a 11ª equipa da grelha. Os jogadores terão de construir a reputação da sua equipa ao longo de várias temporadas para atrair os melhores pilotos para a sua equipa.