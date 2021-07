Produção de automóveis cai 29,5% em Portugal por falta de chips

A falta de chips afeta a produção de automóveis! A pandemia não é apenas e só um problema da área da saúde. São várias as áreas da sociedade que têm sido afetadas, e a área automóvel é uma das mais críticas.

De acordo com informações recentes, a produção de automóveis caiu 29,5% devido à falta de semicondutores.

Nos últimos tempos muito se tem ouvido falar nos problemas de produção de chips à escala mundial. Portugal não é exceção e isso reflete-se no número de automóveis produzidos.

Em junho foram produzidos em Portugal apenas 16.170 automóveis

De acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), em junho foram produzidos em Portugal apenas 16.170 automóveis. Contas feitas, tal significa uma quebra de produção na ordem dos 29,5% face ao mesmo mês de produção referente ao ano passado.

Segundo revela a ACAP…

para o resultado negativo registado em junho terá contribuído essencialmente a atual crise no fornecimento de semicondutores que afeta a indústria automóvel a nível mundial Em termos acumulados, no primeiro semestre de 2021, saíram das fábricas instaladas em Portugal 152.267 veículos, ou seja, mais 29,8% do que nos primeiros seis meses de 2020, mas menos 17,3% do que em igual período de 2019

Segundo a ACAP, “a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos automóveis fabricados em território nacional, com 87,3%, com a Alemanha (15,8%), França (14,7%), Itália (13,6%), Espanha (12,0%) e Reino Unido (7,2%) no topo do ranking”.

Em termos de números acumulados, entre janeiro e março de 2021,foram produzidos nas fábricas instaladas em Portugal 152.267 automóveis. Tal significa um crescimento de 29,8% face aos primeiros seis meses de 2020, mas menos 17,3% do que em igual período de 2019.

Leia também…