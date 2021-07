A grande aposta da Huawei nos últimos meses tem sido a criação das suas soluções para a criação do seu ecossistema. Sem querer depender de terceiros, a marca tem apresentado as suas soluções, desde serviços até a apps, culminando no HarmonyOS, o seu sistema operativo.

Agora, e depois de meses de desenvolvimentos e de testes, chegou a todos o Petal Mail, a alternativa da Huawei ao Gmail da Google e a outras propostas de email. Por ser um serviço integrado, poderá ser usado em muitos outros cenários nos smartphones e tablets da marca.

Depois de todos os limites que lhe viu serem impostos, a Huawei resolveu criar as suas alternativas aos serviços que tinha em vários ecossistemas. Assim, e para se libertar de todas essas situações, a marca tem conseguido criar e disponibilizar alternativas de elevada qualidade.

Depois de serviço como o Petal Maps e outros, é hora da marca dar a conhecer o Petal Mail, a sua solução de correio eletrónico. Esta está agora disponível e pode ser instalado e usado por todos os utilizadores de smartphones da Huawei.

Na sua base, o Petal Mail é um serviço de email, que o Pplware até já tinha testado na sua versão inicial. Todas as opções básicas estão presentes e prontas a serem usadas, tal como em qualquer outro serviço de email.

Uma das grandes vantagens deste serviço, e que a Huawei tão bem aproveita, é a possibilidade desta conta ser associada ao HMS, os serviços base da própria marca para o seu ecossistema. Assim, esta conta pode ser associada à conta do utilizador e ser autenticada nos smartphones.

Outra grande vantagem é a integração deste serviço com os smartphones da Huawei. As notificações são imediatas, a cada nova mensagem, e a gestão de todos os emails é simples e muito intuitivo para os utilizadores do Petal Maps.

Há ainda espaço para melhorias para esta novidade, com o poder usar mais do que uma conta e até um dark mode. Ainda assim, esta é mais uma prova de que a Huawei está apostada em criar as suas alternativas e que são já visíveis e estão prontas a ser usadas.