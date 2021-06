Hubble deixou de funcionar e a NASA tem de restaurar um dos computadores do telescópio

Em casa, com o clicar num botão restauramos o computador quando este tem um problema. Contudo, a máquina aqui é o telescópio espacial Hubble da NASA que está a 547 quilómetros da Terra. O equipamento espacial deixou de funcionar no passado domingo, dia 13 de junho.

Segundo a NASA, para este telescópio voltar a funcionar é necessário restaurar um dos seus computadores.

PUB

Computador do Hubble precisa de ser restaurado

O Hubble está em órbita desde 1990. Depois de ter problemas de miopia, logo após ter sido lançado, foi por várias vezes “reparado e atualizado”.

Agora, desde o passado dia 13 de junho, o computador principal deixou de receber sinais do computador de carga útil. A equipa de operações acredita que o problema seja a degradação de um dos módulos de memória.

Felizmente, há outros módulos de memória para substituição, e a equipa trabalha para fazer a migração.

Conforme é referido na história do Hubble, o computador original usa tecnologia desenvolvida nos anos 80. Em 2009, foi instalado um novo para modernizar o telescópio.

Este computador é responsável por coordenar e controlar os instrumentos científicos do Hubble e zelar pela condição e segurança destes módulos.

A expectativa é que o Hubble continue a colher descobertas científicas impressionantes até ao fim da década de 2020 ou, além disso.

Disse à Space.com a equipa do Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA.

Telescópio ainda é dos mais importantes no estudo do espaço

Apesar de já terem uma ideia de como operar a manutenção agora necessária, a equipa faz uma ressalva: ainda não há previsão de quanto tempo vai levar para concluir a reparação, executar novos testes e colocar o telescópio para funcionar novamente.

Mesmo depois de três décadas a descobrir o universo, o Hubble continua a ser importantíssimo para a ciência espacial.

Uma das descobertas mais recentes feitas com dados do telescópio, por exemplo, foi que algumas galáxias têm menos matéria escura do que o previsto. Também foram conseguidas com este equipamento imagens incríveis de Júpiter.

Leia também: