E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos o smartphone OnePlus 9 Pro, os AirTags da Apple, falámos de várias novidades da ciência, da rede 6G, do iPhone 14 e muito mais.

Com uma presença cada vez mais forte no nosso país, a Huawei decidiu recentemente dar mais um passo. Após ter uma loja no centro comercial Colombo, que é também uma Experience Store, resolveu dar o passo de lançar a sua loja online.

Esta está perfeitamente integrada no site da gigante das telecomunicações e dá aos utilizadores acesso a todos os equipamentos. Hoje resolvemos experimentar essa loja e dar aos nossos leitores a experiência de utilização. Como esperado, não podia ser mais simples.

No que diz respeito a grandes centros tecnológicos, Portugal tem vindo a destacar-se. Guimarães tem supercomputador Deucalion instalado no Parque de Ciência e Tecnologia, AvePark e Sines terá um MegaCentro de Dados que será um dos maiores da Europa.

Um estudo recente revela que a supercomputação pode permitir “ganhos substanciais de tempo de simulação” e assim tornar a indústria portuguesa mais competitiva.

Cada vez temos mais tecnologia a olhar para o Universo e o entendimento do espaço é hoje muito mais sustentado em factos e provas. Como tal, uma equipa internacional de colaboradores, incluindo cientistas do JPL da NASA e da Universidade do Novo México, descobriram um novo exoplaneta temperado, do tamanho de Neptuno, com um período orbital de 24 dias orbitando uma estrela anã M próxima.

Esta descoberta recente fornece oportunidades empolgantes de investigação graças à atmosfera substancial do planeta, à pequena estrela que orbita e à velocidade a que o sistema se afasta da Terra.

A OnePlus continua a trilhar o seu caminho e a consolidar a sua presença no segmento de topo. Mas se o ritmo da evolução tem sido interessante em aspetos como as especificações em geral, a qualidade de construção e o desempenho, nas câmaras tem ficado um pouco aquém. E é precisamente nas câmaras que a OnePlus mais evoluiu na série OnePlus 9, com um pequeno empurrão da Hasselblad na calibração da cor.

Saiba tudo o que o topo de gama OnePlus 9 Pro pode oferecer.

Quando a Amazon abriu, anteriormente, uma loja Amazon Fresh, com os carrinhos de alta tecnologia que dispensam a passagem por uma caixa, especulou-se que o sistema não funcionaria numa superfície já existente, com dimensões ‘normais’.

Agora, a Amazon instalou a sua tecnologia, pela primeira vez, numa loja com o tamanho a que estamos habituados, provando a eficácia do seu sistema.

A Google está constantemente a melhorar o Android, não se focando apenas nas novas versões. Está constantemente a criar novidades, que coloca este sistema num patamar ainda mais elevado e mais ajustado aos utilizadores.

Estas chegam de forma indireta e em apps que estão presentes em todos os smartphones. Assim, tudo fica acessível rapidamente. Dando continuidade a este movimento, surgem agora as novidades que a Google preparou no Android para o próximo verão.

Não temos dúvida do sucesso dos AirTags. A Apple criou um sistema que tira proveito da sua comunidade gigante de utilizadores do iPhone para criar a Rede Encontrar (Find My). A dúvida que se coloca é se estes dispositivos poderão ser mais eficazes que, por exemplo, os localizadores GPS que não precisam de comunidade nenhuma, bastam os satélites que gravitam a Terra.

Desafiados pelos nossos leitores, depois de termos lançado esta fantástica análise ao Airtag, fomos utilizar dois Localizadores GPS Invoxia. Qual será o melhor método?

A Realme continua a dar cartas no que respeita à produção e lançamento de smartphones (e não só) com excelente relação qualidade preço. Pertencente ao mesmo grupo que detém a OPPO e a OnePlus, foca-se na qualidade de construção e utilização de tecnologia recente, conseguindo colocar tudo isso em produtos de baixo custo.

E um bom exemplo disso é o novo Realme Narzo 30 5G, um smartphone com ecrã de 6,5″ a 90 Hz e uma generosa bateria de 5000 mAh.

Apesar de a rede 5G ser a próxima tecnologia que tanto se aguarda no ramo das telecomunicações, cada vez mais se vai falando também da conetividade 6G.

E de acordo com as mais recentes informações, a Nokia juntou-se agora a um importante grupo do Japão para dar início aos trabalhos de desenvolvimento da rede 6G.

A transição para uma mobilidade mais verde está ao rubro. Depois de a Dinamarca dotar as suas Forças Armadas com aviões elétricos, agora, a Rússia vai seguir um caminho semelhante. O país vai criar um carro híbrido voador para auxiliar o exército.

Os testes, espera-se, começarão em 2022, para que a produção inicie em 2024.

Teoricamente, a Terra possuía quatro oceanos reconhecidos: Atlântico, Pacífico, Índico e Ártico. Embora as águas do Sul tenham sido amplamente mencionadas pelos cientistas como um oceano independente, esta ideia nunca reuniu um apoio unânime. Até agora, uma vez que foi finalmente reconhecido como o quinto oceano do planeta.

Esta decisão foi tomada pela National Geographic Society e acrescenta o Oceano do Sul, em torno da Antártida, aos quatro já conhecidos.

Com tanta oferta de equipamentos no mercado, as marcas devem inovar regularmente os seus produtos, equipando-os com as mais recentes tecnologias. E a Xiaomi é uma das empresas mais empenhadas em procurar constantemente novidades para o mercado.

Desta forma, a marca chinesa patenteou agora uma tecnologia de carregamento de bateria através do som. A ideia é mais um passo na previsão da Xiaomi de que 2022 marcará o fim das portas de carregamento nos smartphones.

Atualmente a Apple é a maior cliente da TSMC no que respeita à produção de chips feitos num processo de 5nm. Mas a taiwanesa está um passo à frente das rivais e já deu início também aos trabalhos da litografia de 3nm e às pesquisas para os 2nm e 1nm.

No entanto, segundo as mais recentes informações, a TSMC já fechou um novo acordo com a marca da maçã. E o iPhone 14 será o primeiro a receber um chip com uma litografia de 3nm.