Rússia está a criar um carro híbrido voador para as Forças Armadas

A transição para uma mobilidade mais verde está ao rubo. Depois de a Dinamarca dotar as suas Forças Armadas com aviões elétricos, agora, a Rússia vai seguir um caminho semelhante. O país vai criar um carro híbrido voador para auxiliar o exército.

Os testes, espera-se, começarão em 2022, para que a produção inicie em 2024.

Rússia investe em carro híbrido voador

Através de um comunicado de imprensa, o Governo Federal russo projetou as suas expetativas face ao novo carro híbrido voador, o protótipo Cyclocar, para as Forças Armadas. Essas incluem voos de teste já em 2022 e início de produção em 2024.

O Cyclocar é um carro híbrido autónomo que se movimenta graças às suas quatro hélices cíclicas. Dentro dele poderão viajar até seis passageiros, com uma capacidade máxima de 600 kg de carga útil. De acordo com a agência de notícias russa, TASS, no ano passado, uma versão mais pequena, com cerca de 60 kg, foi testada com sucesso.

O protótipo a ser testado em 2022 será a versão de tamanho completo, medindo 6,2 por 6 metros, uma velocidade máxima de 250 km/h, e um alcance de 500 km, sem asas. Esta versão será totalmente elétrica, com uma versão híbrida a surgir posteriormente.

Uma aposta na versatilidade

Por ser tão compacto, o carro híbrido voador oferece um controlo muito rápido dos seus vetores de impulso e é facilmente manobrável. Além disso, vai ser especialmente silencioso, pelo que será um excelente trunfo para as Forças Armadas, em operações militares ou para missões que impliquem sobrevoar áreas urbanas.

O Cyclocar poderá aterrar em superfícies com uma inclinação de 30 graus e pousar em superfícies verticais. O objetivo é que o carro híbrido voador esteja disponível, quer para uso civil, quer para militar, incluindo mobilidade aérea urbana, buscas, trabalho policial, combate a incêndios, turismo, entre outros.

Mais do que isso, prevê-se que seja um carro de fácil manuseamento, pelo que deve ser acessível a um piloto que voa dentro do carro híbrido coador, mas também a alguém que o esteja a controlar da Terra.