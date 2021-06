Xiaomi regista patente de tecnologia de carregamento através do som

Com tanta oferta de equipamentos no mercado, as marcas devem inovar regularmente os seus produtos, equipando-os com as mais recentes tecnologias. E a Xiaomi é uma das empresas mais empenhadas em procurar constantemente novidades para o mercado.

Desta forma, a marca chinesa patenteou agora uma tecnologia de carregamento de bateria através do som. A ideia é mais um passo na previsão da Xiaomi de que 2022 marcará o fim das portas de carregamento nos smartphones.

PUB

A Xiaomi é das mais inovadoras marcas do mercado, sobretudo no segmento dos dispositivos móveis. Prova disso é que recentemente a marca chinesa anunciou a sua nova tecnologia de carregamento rápido designada HyperCharge. Com este sistema de 200W, a bateria dos smartphones vai conseguir carregar até aos 100% em apenas 8 minutos.

Mas a empresa de Lei Jun tem ainda reservadas mais novidades neste campo.

Xiaomi regista tecnologia de carregamento através do som

A gigante chinesa registou recentemente uma patente no CNIPA (Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China). Os documentos revelam detalhes sobre uma nova tecnologia que poderá revolucionar o mercado dos smartphones.

Trata-se de uma nova forma de carregamento dos telefones, mas desta vez através do som e outros componentes. Para além do carregamento pelo som, a patente também inclui um dispositivo de armazenamento de energia e um dispositivo eletrónico.

Neste sentido, tudo indica que a Xiaomi estará a trabalhar nesta novidade que poderá ser revelada nos próximos anos.

Segundo a descrição da patente, a tecnologia de carregamento de som inclui um “dispositivo de recolha de som, uma pluralidade de dispositivos de conversão de energia e um dispositivo de conversão de energia” para converter a vibração ambiental em mecânica. Há ainda a indicação de que o equipamento vai converter a vibração mecânica numa corrente alternada (AC). Através do dispositivo de conversão de energia será depois convertido em corrente contínua (DC).

Portanto, a ideia é que esta seja mais uma forma de carregamento sem fios. Mas parece bem mais promissora do que as atuais.

No entanto trata-se apenas de uma patente e, como tal, nada garante que o projeto se torne mesmo numa realidade. Resta-nos assim aguardar por mais desenvolvimentos sobre esta tecnologia por parte da Xiaomi.

Leia também: