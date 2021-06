Aviões elétricos a operar pelas Forças Armadas estreiam-se na Dinamarca

A corrida para a mobilidade elétrica está já a acontecer e há várias empresas e países a participar. Agora, numa transição para a tecnologia verde, o Ministério da Defesa da Dinamarca anunciou a aquisição de dois aviões Pipistrel Velis Eletro.

Assim, será o primeiro país do mundo a utilizar aviões elétricos nas Forças Armadas.

Aviões elétricos: Uma transição para a tecnologia verde

O Ministério da Defesa da Dinamarca anunciou, na quinta feira, a aquisição de dois aviões Pipistrel Velis Eletro. Estes que, depois de produzidos pela empresa eslovena Pipistrel, foram arrendados à empresa francesa Green Aerolease.

Desta forma, como parte da transição para uma tecnologia mais verde, a Dinamarca será o primeiro país a munir as suas Forças Armadas com aviões elétricos. Além de ser monomotor, tem capacidade para dois tripulantes e é 100% livre de emissões. Mais do que isso, é de tal forma silencioso que o seu ruído é de cerca de 60 dB, aproximadamente uma conversa entre duas pessoas.

Defesa da Dinamarca e a responsabilidade que é de todos

Embora sejam a nova aposta para a defesa da Dinamarca, as operações dos dois Pipistrel Velis Eletro serão complementadas pela aeronave Saab T-17 Supporter. Esta que é o atual avião de treino da Forças Armadas dinamarquesas.

De acordo com a ministra da defesa, Trine Bramsen, “todos nós temos a responsabilidade de contribuir para a [resolução do problema da] mudança climática”, aplicando-se essa responsabilidade também à defesa. Nesse sentido, as Forças Armadas adquiriram os dois aviões elétricos, cuja experiência de utilização será “importante para futuras aquisições de equipamentos”.

Recorde-se que a Dinamarca tem tomado algumas decisões que visam a transição para uma vivência mais verde e ambientalmente sustentável, paralelamente a outros países. Por exemplo, o cessar da extração do petróleo no Mar do Norte, em 2050. Apesar dos horizontes temporais, a ambição está lá e concretizar-se-á eventualmente.

