É oficial! Honor lança smartphones Honor 50 com serviços Google integrados

Ao longo das últimas semanas, as especulações em torno dos novos smartphones da Honor foram muitas. A empresa separou-se da Huawei para seguir o seu próprio caminho e isso fez com que as relações com empresas norte-americanas pudessem ser retomadas. Assim, tal como já se previa, os novos smartphones da série Honor 50, vêm com suporte aos serviços Google, garantindo, portanto, a utilização de todas as apps mais comuns, incluindo a Play Store.

Os novos Honor 50 destacam-se ainda pelos ecrãs com taxa de atualização de 120Hz, pela câmara de 108 MP e pelo design arrojado, mas bastante elegante para a gama média.

O regresso dos serviços Google

A Honor anunciou hoje o lançamento de novos smartphones que eram bastante aguardados, uma vez que marcam uma nova era da empresa, depois da sua separação com a Huawei.

Assim, na China, foram apresentados oficialmente os Honor 50 Pro, Honor 50 e Honor 50 SE. Os modelos partilham várias especificações entre si, mas o modelo SE, ao contrário dos outros dois, vem equipado com um processador da MediaTek. Sem que seja uma grande surpresa, mas sendo uma vantagem acrescida, os smartphones Honor 50 têm, sim, suporte aos Serviços Google Mobile. É, portanto, garantida a utilização da loja de apps Play Store, bem como de todas as outras apps Google compatíveis, como YouTube, Google Home ou Chrome. Esta opção irá depender dos mercados onde for lançado.

Honor 50 e 50 Pro

Os Honor 50 e 50 Pro são muito semelhantes. Desde logo partilham o mesmo processador, o Snapdragon 778G. O módulo de câmaras traseiro também é o mesmo a equipar os dois modelos. A câmara principal é de 108 MP, tem ultra wide de 8 MP, uma macro de 2 MP e outra de profundidade de 2 MP. Gravam vídeo a 4K a 30 fps.

Os ecrãs diferem no tamanho e ambos têm sensor de impressões digitais integrado. O modelo Pro tem 6,72″ (1236 x 2676 píxeis) e o base 6,57″ (1080 x 2340 píxies), sendo que ambos são OLED com mil milhões de cores e uma taxa de atualização de 120 Hz.

A câmara frontal está integrada no ecrã ao centro, no modelo Honor 50, e tem 32 MP. O modelo Pro já conta com duas câmaras: uma ultra grande angular de 12 MP e um grande angular de 32 MP.

A bateria do Honor 50 é de 4300 mAh com carregamento a 66W e a do Pro é de 4000 mAh com carregamento rápido a 100W.

Estes smartphones Honor 50 e 50 Pro serão lançados inicialmente na China a partir de 2699 yuan (~348,18 €) e 3699 yuan (~477,19 €). No entanto, a empresa garantiu que chegaram a outros 40 mercados, sem que tenha indicado uma data para tal.

Honor 50 SE

O modelo Honor 50 SE tem ecrã de 6,78″ com resolução 1080 x 2388 píxeis com tecnologia IPS LCD, mas também com taxa de atualização de 120Hz. O processador é o Dimensity 900 5G e terá 8 GB de RAM e duas versões de armazenamento de 128 GB e 256 GB.

O módulo de câmaras traseiro é de 108 MP + 8 MP + 2 MP e a câmara frontal é de 16 MP. Já a bateria deste modelo é de 4000 mAh e carrega a 66 W.

O Honor 50 SE estará disponível a partir de 2399 yuan, cerca de 309 €. Este modelo não deverá ser lançado para outros mercados.