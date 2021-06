Estes drones plantarão mil milhões de árvores em 8 anos

É notável o crescimento do mercado dos drones e as coisas que são possíveis fazer com estas máquinas voadoras. Uma empresa chamada Flash Forest, localizada em Toronto, está a produzir drones para plantar árvores 10 vezes mais rápido do que um trabalhador comum, com o objetivo de plantar um total de mil milhões de árvores até 2028.

A união da tecnologia com a silvicultura é uma realidade cada vez maior!

A empresa Flash Forest quer plantar mil milhões de árvores em apenas 8 anos. A mesma modifica os drones para disparar para o solo sementes de árvores de germinação rápida, combinando tecnologia, software e ciência ecológica para superar os esforços tradicionais de plantação de árvores numa altura em que o reflorestamento global é extremamente necessário.

Como funciona esta plantação?

Os drones são equipados com um sistema de disparo pneumático que lhes permite colocar as vagens de plantação a uma boa profundidade no solo. Isto permite que a equipa entre em áreas mais complicadas onde os plantadores humanos não conseguem entrar.

Cada vagem é feita manualmente, contendo pelo menos três sementes pré-germinadas, micorrizas, fertilizantes, e alguns outros ingredientes adorados pelas plantas, que são mantidos em segredo pela equipa.

O processo de plantação das árvores começa com a colocação dos drones cartográficos para avaliar a área. Uma vez identificados os locais ideais para plantar, com base no solo e nas plantas existentes, através de software, um conjunto de drones começa a largar as vagens de sementes com grande precisão. O dispositivo de disparo pneumático é útil em terrenos íngremes, permitindo que os drones impulsionem as vagens de sementes mais profundamente.

Após a plantação, a equipa segue o processo e aplica um drone de pulverização para dar nutrientes às plantações, e outro drone é utilizado para vigiar o processo de crescimento das plantas. Além disso, as sementes são largadas antes da plantação, resultando num crescimento mais eficaz e num melhor sistema radicular.

Algo maior do que o que parece

Após os protótipos terem sido testados, já foram plantadas árvores em todo o Ontário, no Canadá. Além disso, esta tecnologia faz o seu trabalho a um custo que é 80% menor do que os métodos tradicionais de plantação de árvores e a empresa quer ainda reduzir o custo até 50 cêntimos por vagem.

A partir de 2020, a tecnologia da Flash Forest pode plantar 10.000 a 20.000 vagens por dia. Um dia, um par de pilotos será capaz de plantar 100.000 árvores diariamente.