Comprar na loja online da Huawei? Não podia ser mais simples

Com uma presença cada vez mais forte no nosso país, a Huawei decidiu recentemente dar mais um passo. Após ter uma loja no centro comercial Colombo, que é também uma Experience Store, resolveu dar o passo de lançar a sua loja online.

Esta está perfeitamente integrada no site da gigante das telecomunicações e dá aos utilizadores acesso a todos os equipamentos. Hoje resolvemos experimentar essa loja e dar aos nossos leitores a experiência de utilização. Como esperado, não podia ser mais simples.

Mais uma excelente aposta da Huawei

É na sua loja online que a Huawei resolveu concentrar algumas das suas ofertas, facilitando a vida aos consumidores. Num processo simples e rápido, podemos comprar os mais recentes produtos, no conforto do lar e sem sair de casa.

Sendo um local de eleição, a Huawei resolveu criar alguns pacotes especiais de oferta para os utilizadores. A cada compra, para além de algumas ofertas disponíveis, tem ainda preços apelativos para outros produtos da sua vasta linha de propostas, para além dos prémios e descontos especiais.

Não podia ser mais simples comprar neste espaço virtual

Como podem ver no vídeo que criámos, a compra de um equipamento da Huawei é um processo muito simples. Basta escolher o que pretendem comprar e em poucos minutos está tratado todo o processo. As formas de pagamento, para dar liberdade ao utilizador, são variadas, desde o MBWay até ao multibanco ou cartão de crédito.

Outro ponto positivo deste processo de compra é que não necessita de ser iniciado diretamente da loja da Huawei. Ao navegar na extensa lista de produtos, há sempre a possibilidade de avançar para a compra, com um simples clique. Assim, podem ir compondo o carrinho de compras até ter a lista completa.

Em 3 dias tem as suas compras em casa

Após todo o processo de pagamento, que se sabe ser simples e pode usar vouchers de oferta, resta esperar a entrega das compras. Esta é completamente gratuita e demora no máximo 3 dias úteis. Toda a informação sobre o processo vai sendo comunicada por e-mail, para além de poder ser acompanhada no site da Huawei.

Em paralelo com a Huawei Week da marca, se comprar através da Loja Online da Huawei tem ainda acesso a uma série de descontos dos 30€ aos 100€ que podem ser aplicados, em qualquer compra, na loja a partir dos 300€. Abaixo deixamos as excelentes propostas de descontos que podem aproveitar agora e são acumuláveis com os descontos da Huawei Week.

Compras no valor Valor do voucher de oferta 300 – 499€ 30€ 500 – 999€ 50€ +1000€ 100€

Porque nem sempre acertamos na primeira compra, também o processo de devolução, a acontecer, será facilitado.

Os clientes vão ter os habituais 14 dias para pedir a recolha do produto na sua morada ou para se deslocar a um dos mais de 700 pontos de recolha do parceiro logístico para deixar o seu produto.

Ofertas e promoções únicas para aproveitar

Este passa a ser o local de eleição para todos os clientes da Huawei, que assim têm acesso rápido e dedicado aos produtos da marca. Com promoções e campanhas únicas, esta loja consegue garantir os melhores preços e as melhores ofertas.

Este passa a ser o local de eleição para todos os clientes da Huawei, que assim têm acesso rápido e dedicado aos produtos da marca. Com promoções e campanhas únicas, esta loja consegue garantir os melhores preços e as melhores ofertas.