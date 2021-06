Apesar de a rede 5G ser a próxima tecnologia que tanto se aguarda no ramo das telecomunicações, cada vez mais se vai falando também da conetividade 6G.

E de acordo com as mais recentes informações, a Nokia juntou-se agora a um importante grupo do Japão para dar início aos trabalhos de desenvolvimento da rede 6G.

A finlandesa Nokia é uma marca querida dos consumidores e conhecida sobretudo pelos seus saudosos telemóveis 3310 e 3330. Mas, para além disso, a empresa, que conta já com mais de 150 anos no mercado, também tem tido destaque no processo de implementação e inovação de servidos da rede 5G.

Mas a empresa já começou também a dar os primeiros passos para se debruçar na conetividade com tecnologia ainda mais avançada.

Nokia junta-se a grupo japonês para desenvolvimento do 6G

Um acordo entre a Finlândia e o Japão conta com a participação da Nokia para o desenvolvimento da rede 6G. A fabricante finlandesa de equipamentos de telecomunicações vai então juntar-se a um grupo importante neste segmento.

Trata-se do consórcio Beyond 5G Promotion formado por várias operadoras japonesas. Entre elas estão a Nippon Telegraph & Telephone, NTT DoCoMo, KDDI, SoftBank e Rakuten Mobile.

Este grupo conta com a participação da Universidade de Tóquio e ainda com a colaboração do 6G Flagship, liderado pela Universidade de Oulu, na Finlândia. O anúncio desta cooperação foi feito nesta terça-feira (15) durante o Global Digital Summit 2021, evento organizado pela Nikkei e pelo Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações do Japão.

A previsão do grupo é que as redes 6G já estejam disponíveis comercialmente em meados de 2030. Para isso, vão ser iniciadas pesquisas depois de um investimento de 4,5 mil milhões de dólares dos EUA para o desenvolvimento da internet de sexta geração. O objetivo passa então por promover uma conetividade segura, para além de uma clara resposta à China, nomeadamente aos avanços da Huawei.

O consórcio japonês encontra-se ainda em negociações com outras empresas, como por exemplo a Intel e a Cisco Systems, para futuras colaborações no projeto.

Com este acordo, o grupo espera conquistar pelo menos 10% das participações nacionais de patentes da rede 6G. Para além disso pretende ainda deter cerca de 30% em equipamentos e software. No que respeita ao 5G, o Japão conta com cerca de 6% das patentes. Por sua vez, empresas como Qualcomm (EUA) e Huawei (China) detém perto de 10% cada uma.