BMW X5 movido a células de combustível de hidrogénio inicia testes

A BMW não está a negar a evolução da mobilidade e já se adaptou à nova realidade. Assim sendo, os testes do BMW i Hydrogen NEXT, um X5 movido a células de combustível de hidrogénio, já começaram e os resultados são promissores.

Este será um modelo que servirá de laboratório para testes de desenvolvimento de futuros modelos de hidrogénio.

PUB

X5 movido a hidrogénio

A BMW começou a testar, em condições reais, os primeiros protótipos do i Hydrogen NEXT. Este que nada mais é do que um X5 com célula de combustível de hidrogénio, que servirá de laboratório de testes para o desenvolvimento dos futuros modelos de hidrogénio da marca. Os resultados dos testes permitirão avaliar o desempenho da propulsão, do chassis e dos sistemas eletrónicos do carro.

[…] os testes rodoviários de veículos com um sistema de transmissão de células de combustível de hidrogénio são um marco importante nos nossos esforços de investigação e desenvolvimento.

Disse Frank Weber, membro do Concelho de Administração responsável pelo desenvolvimento.

De acordo com os planos da BMW, o X5 com células de combustível de hidrogénio chegará ao mercado em 2022, embora vá ser um carro de produção muito limitada. Afinal, a promessa da BMW tem como horizonte, para a produção deste tipo de carro em grande escala, meados da década. Este objetivo será cumprido com a ajuda da parceira Toyota.

Indo ao encontro de uma das questões polémicas em torno da mobilidade mais verde, os funcionários da BMW alegam que a célula de combustível de hidrogénio poderia tornar-se uma alternativa aos carros elétricos. Isto, porque existem muitos clientes que não possuem a infraestrutura necessária para carregar os carros em casa, ou porque existem interessados na mobilidade consciente que executam viagens de longa distância frequentemente.

Toyota e BMW casam componentes

O BMW i Hydrogen NEXT está equipado com células individuais da Toyota, ao passo que a bateria de células de combustível e o conjunto de propulsão pertencem à própria BMW. Desde 2013 que as duas empresas colaboram no desenvolvimento deste tipo de sistema, apesar de a Toyota já ter o seu modelo disponível, o Mirai, e a BMW ainda não.

Assim como os carros 100% elétricos lançados pela BMW (iX3, X4, iX, entre outros), o i Hydrogen NEXT utiliza a tecnologia eDrive powetrain de quinta geração. Por sua vez, o conjunto de propulsão garante uma potência máxima de 275 kW.

Leia também: