Astrónomos descobrem um exoplaneta que tem uma substancial atmosfera

Cada vez temos mais tecnologia a olhar para o Universo e o entendimento do espaço é hoje muito mais sustentado em factos e provas. Como tal, uma equipa internacional de colaboradores, incluindo cientistas do JPL da NASA e da Universidade do Novo México, descobriram um novo exoplaneta temperado, do tamanho de Neptuno, com um período orbital de 24 dias orbitando uma estrela anã M próxima.

Este descoberta recente fornece oportunidades empolgantes de investigação graças à atmosfera substancial do planeta, à pequena estrela que orbita e à velocidade a que o sistema se afasta da Terra.

TOI-1231 b, um exoplaneta com uma atmosfera substancial

Os cientistas descobriram um exoplaneta localizado a 90 anos-luz da Terra com uma atmosfera intrigante, pois pode conter nuvens de água. Estes planetas que se localizam fora do sistemas solar são classificados como exoplanetas e o TOI-1231 b, é um desses planetas que completa uma órbita em torno da sua estrela a cada 24 dias terrestres.

TOI-1231 b orbita uma estrela anã vermelha, ou do tipo M, conhecida como NLTT 24399, que é menor e mais escura do que estrelas como o nosso Sol. A descoberta do planeta foi detalhada num novo estudo que será publicado numa futura edição do The Astronomical Journal.

Embora TOI 1231 b esteja oito vezes mais perto da sua estrela do que a Terra do Sol, a sua temperatura é semelhante à da Terra, graças à sua estrela hospedeira mais fria e menos brilhante. No entanto, o próprio planeta é realmente maior do que a Terra e um pouco menor do que Neptuno – poderíamos chamá-lo de um sub-Neptuno.

Esclareceu em comunicado a co-autora do estudo Diana Dragomir, professora assistente no departamento de física e astronomia da Universidade do Novo México.

Qual a razão deste planeta ter nuvens?

Os investigadores conseguiram determinar o raio e a massa do planeta, o que os ajudou a calcular a sua densidade e a deduzir a sua composição. O exoplaneta tem uma densidade baixa, o que sugere que é um planeta gasoso em vez de rochoso como a Terra, mas os cientistas ainda não sabem ao certo a composição do planeta ou da sua atmosfera.

TOI-1231 b é muito semelhante em tamanho e densidade a Neptuno, então achamos que ele tem uma atmosfera gasosa similarmente grande.

Explicou a principal autora do estudo, Jennifer Burt, da NASA.

Os investigadores acreditam que o TOI-1231 b tem uma temperatura média de 60 graus Celsius, o que o torna um dos mais frios dos pequenos exoplanetas disponíveis para estudos futuros da sua atmosfera. Então, quanto mais frio é o exoplaneta, maior a probabilidade de existirem nuvens na sua atmosfera.

O exoplaneta K2-18 b, igualmente pequeno, descoberto em 2015, foi recentemente observado com mais detalhes, e os investigadores encontraram evidências de água na sua atmosfera.

TOI-1231 b é um dos únicos outros planetas que conhecemos com tamanho e faixa de temperatura semelhantes, portanto, as observações futuras deste novo planeta irão nos permitir determinar o quão comum (ou raro) é a formação de nuvens de água em torno destes mundos temperados.

Referiu Jennifer Burt.

Tecnologia à caça de exoplanetas

Este conjunto de indícios torna o TOI-1231 b o candidato perfeito para observações pelo Telescópio Espacial Hubble – ou Telescópio Espacial James Webb, que está programado para ser lançado em outubro. Webb terá a capacidade de investigar a atmosfera dos exoplanetas e ajudar a determinar a sua composição. E o Hubble está programado para observar o exoplaneta no final deste mês.

Um dos resultados mais intrigantes das últimas duas décadas de ciência exoplanetária é que, até agora, nenhum dos novos sistemas planetários que descobrimos se parece com o nosso próprio Sistema Solar. Mas estão repletos de planetas entre o tamanho da Terra e Neptuno em órbitas muito mais íntimas do que a de Mercúrio, de modo que não temos nenhum exemplo local para comparação. Este novo planeta que descobrimos ainda é estranho – mas está um passo mais perto de ser um pouco como os planetas na nossa vizinhança solar. Em comparação com a maioria dos planetas detetados até agora com o método de trânsito, que muitas vezes têm temperaturas escaldantes na casa das centenas ou milhares de graus, TOI-1231 b é positivamente frígido.

Concluiu Burt.