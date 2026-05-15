NASA quer acabar com o pesadelo energético das noites na Lua com bateria revolucionária

Viver na Lua poderá ser um dos maiores desafios tecnológicos da humanidade. Não apenas pela distância da Terra, pela radiação ou pela falta de atmosfera, mas por um problema aparentemente simples, a noite lunar dura cerca de duas semanas terrestres.

Durante esse período, qualquer base instalada na superfície do satélite natural da Terra deixa praticamente de poder contar com energia solar. E sem eletricidade, não há suporte de vida, comunicações, aquecimento ou funcionamento de equipamentos científicos.

A pensar nisso, a NASA está a desenvolver uma tecnologia energética capaz de sobreviver às longas e geladas noites lunares. A solução passa por uma bateria muito diferente das tradicionais.

O grande problema das noites lunares

Na Terra, o ciclo entre dia e noite acontece em 24 horas. Na Lua, é completamente diferente. Uma única noite lunar pode durar aproximadamente 14 dias terrestres.

Isto significa que os painéis solares deixam de produzir energia durante muito tempo. E numa superfície onde as temperaturas podem descer para valores extremos, a falta de eletricidade pode comprometer rapidamente qualquer missão humana.

Se a humanidade pretende criar bases permanentes na Lua, especialmente no âmbito do Programa Artemis, será essencial encontrar formas fiáveis de armazenar energia.

A bateria que cria água para gerar eletricidade

A solução em desenvolvimento chama-se “pilha de combustível regenerativa”. Apesar do nome técnico, o funcionamento é relativamente simples.

O sistema utiliza hidrogénio e oxigénio gasosos. Quando estes elementos se combinam, produzem água. Durante essa reação química, também são gerados calor e eletricidade, energia essa que pode alimentar os sistemas necessários para os astronautas.

Quando já não é necessária energia, o processo inverte-se: as moléculas de água são separadas novamente em hidrogénio e oxigénio, ficando armazenadas para serem reutilizadas mais tarde.

Ou seja, o combustível não é consumido permanentemente. É regenerado continuamente.

Não é uma bateria pequena

Ao contrário das baterias convencionais usadas em carros elétricos ou dispositivos eletrónicos, esta estrutura é gigantesca.

O protótipo desenvolvido pela NASA tem praticamente a altura de um ser humano e o comprimento aproximado de um automóvel sedan. O sistema integra cerca de 270 sensores e mais de 1.000 componentes.

O objetivo é garantir máxima fiabilidade num ambiente onde uma simples falha pode significar a perda de uma missão inteira.

Os testes já começaram

Em 2025, a NASA iniciou os primeiros testes aos componentes fundamentais do sistema para validar a viabilidade da tecnologia. Agora, os investigadores estão numa fase mais avançada, avaliando se o processo de regeneração do combustível funciona de forma eficiente e estável.

Uma das particularidades do sistema de testes é a sua autonomia. A instalação pode ser controlada remotamente e, depois de iniciada, consegue continuar a funcionar sem intervenção humana constante.

Segundo os cientistas, mesmo que existam falhas ou limitações nesta fase, os resultados serão fundamentais para aperfeiçoar a tecnologia.

Preparada para sobreviver ao frio extremo da Lua

O próximo passo será testar o sistema num ambiente que simule as condições reais da superfície lunar. Teoricamente, a bateria foi concebida para resistir às temperaturas extremas da Lua, incluindo as noites extremamente frias que duram duas semanas terrestres.

Se tudo correr como esperado, esta tecnologia poderá tornar-se uma peça central das futuras missões do programa Artemis e das primeiras bases humanas permanentes na Lua.

Marte continua no horizonte, mas para já, o objetivo mais próximo continua a ser o nosso satélite natural. E sem energia estável, viver na Lua continuará a ser impossível.