Há uma nova imagem da Via Láctea que está a intrigar a NASA. O que será aquele elemento?

Os astrónomos combinaram os dados do Observatório de raios-X Chandra da NASA e do radiotelescópio MeerKAT. Dessa fusão resultou uma nova e incrível imagem da Via Láctea. Esta fotografia da nossa galáxia mostrou fios de gás superaquecido e campos magnéticos que formam uma tapeçaria no seu centro. No entanto, de todos os elementos que compõem esta fotografia, há um que a agência aeroespacial considera particularmente “intrigante”.

Um estudo liderado por Daniel Wang, da Universidade de Massachusetts, lança mais informações sobre este mistério. O que será aquela imagem de uma violenta energia no centro da galáxia?

Via Láctea tem uma “tapeçaria” que intriga a NASA

Na descrição do olhar atento dos astrónomos sobre esta nova imagem da Via Láctea destacam-se uns fios de gás superaquecido e campos magnéticos que formam uma tapeçaria no centro da nossa galáxia.

Um dos fios, que é perpendicular ao plano da Via Láctea, é formado por raios X e emissão de rádio. A investigação liderada por Daniel Wang propõe que esta combinação é o resultado da união de tiras finas de campos magnéticos.

A agência aeroespacial estima que este fenómeno terá surgido quando os campos magnéticos se alinhavam. Estes ter-se-iam afastado um do outro num processo chamado reconexão magnética. Com este movimento, originaram-se explosões de supernovas, estrelas que emitem gás quente e explosões de matéria.

A origem deste misterioso fio magnético

Para além dos fios, o artigo de Wang fornece informações sobre grandes colunas compostas de gás quente. Este tipo de evidências representaria escoamentos à escala galáctica que teriam atingido esta temperatura devido a explosões de supernovas e reconexões magnéticas que ocorrem na nossa galáxia.

O fenómeno de reconexão magnética promoveria o aquecimento do gás entre as estrelas. A NASA estima que os fios refletidos na imagem ocorrem normalmente na parte mais exterior das colunas de gás quente. Desta forma, a composição do gás estaria a conduzir os campos magnéticos que se colidem uns com os outros para criar os fios.