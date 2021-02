E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do novo Huawei Mate X2, do Xiaomi Redmi Note 10 Pro, analisámos a drive SSD IRDM M.2, os headphones Huawei FreeBuds Studio, a fotografia do Oppo Reno4 Pro 5G, e muito mais.

A tecnologia tem evoluído muito e cada vez mais estamos habituados a ver soluções de realidade virtual no dia a dia. Estas ainda não estão massificadas, mas surgem já em ambientes industriais e mostram o que poderá ser o futuro.

Com cada vez mais concorrentes, a Samsung não quis perder o seu lugar e estará já a trabalhar nas suas propostas. Dois vídeos surgidos mostram como vão ser os óculos de realidade virtual da Samsung e como os utilizadores os vão poder usar no dia a dia.

Já não faz sentido utilizar um computador que não tenha Drive SSD para, pelo menos, suportar o sistema operativo. Considerando o preço deste tipo de memória e as diversas vantagens que traz, para quem ainda usa discos mecânicos este é dos melhores investimentos que se podem fazer e a IRDM é uma das marcas com soluções muito interessantes.

Depois de termos apresentado as várias soluções da IRDM, hoje trazemos a análise à Drive IRDM M.2 SSD com interface PCIe 3×4 e buffer DRAM.

A Huawei foi uma das marcas que apostou seriamente nos smartphones dobráveis, como forma de inovação. Tem no seu modelo Mate Xs um dos mais novadores equipamentos com esta tecnologia, mostrando que este pode bem ser o futuro.

Como a marca não para no tempo, resolveu agora dar continuidade a este seu smartphone e apresentou o Mate X2. Este perde alguns elementos estéticos que eram só seus, mas ganha no campo da usabilidade e da inovação. Chegou o novo Huawei Mate X2 e traz muitas novidades.

A nova série Note da Redmi está pronta para ser lançada. Os novos modelos chegam na quarta-feira, dia 24 de fevereiro, num evento que, além dos telefones, ainda trará, por exemplo, um novo computador portátil. Agora, mesmo antes do evento, surgiu uma foto que revela explicitamente o que aí vem com a nova série de smartphones.

O Redmi Note 10 Pro está já nas lojas para começar a ser vendido dentro de dias e será assim…

As viagens a Marte e as conquistas de empresas terrestres face ao planeta deixam os entusiastas, e não só, colados ao ecrã a observar, para tentarem ficar a par do maior número de novidades possível. Contudo, não podemos deixar que a nossa presença altere o ambiente natural de Marte, prejudicando-o.

Portanto, a NASA alerta que existem organismos terrestres que poderiam sobreviver temporariamente em Marte.

A Chuwi há muito que está no mercado dos tablets e dos computadores portáteis e desta vez acabou de colocar um tablet no mercado, considerado o melhor de sempre lançado pela marca. O Chuwi HiPad Plus tem 11 polegadas, resolução 2K e oferece 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, disponível por cerca de 200 €.

Mas há mais para descobrir.

Tal como outros países, Portugal também se tem destacado na área da ciência nos mais diferentes segmentos. De acordo com informações recentes, investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) desenvolveram uma técnica que permite criar um órgão-em-chip.

A criação de um órgão-em-chip demora apenas algumas horas e todo o processo tem um baixo custo.

Há pouco tempo tivemos a oportunidade de testar e analisar o smartphone OPPO Reno4 Pro 5G. A nota final foi bastante positiva uma vez que se trata de um equipamento elegante e poderoso com diversos pontos a favor. Entre eles destacámos as câmaras fotográficas que são capazes de captar lindas imagens com cores vivas e detalhes nítidos.

Neste sentido, voltámos então a pôr as mãos neste smartphone, desta vez para explorar um pouco mais o que ele pode oferecer em fotografia.

Há muito que a Huawei deixou de ser uma empresa focada apenas nos smartphones. Abriu o seu leque e tem hoje propostas em áreas tão distintas como os portáteis ou routers e outros dispositivos associados ao IoT.

A marca foca-se agora no áudio e tem muitas e boas propostas. Está cada vez mais apostada nesta área e a prova disso surgiu num novo produto. Falamos dos FreeBuds Studio que são o pináculo da sua evolução no campo do áudio.

O trabalho ou atividades lúdicas que uma pessoa desempenha são um fator que influenciará a escolha de um novo smartphone. Para trabalhos mais perigosos em termos físicos, mais sujos, ou para quem pratica atividades desportivas mais radicais, um smartphone robusto, com proteção acrescida para quedas, apertos e variações de temperatura drásticas poderá ser uma escolha acertada. A Blackview é uma das empresas que aposta na produção destes modelos e o BL6000 Pro 5G destaca-se por diversas razões.

Nós já o testámos e esta é a nossa avaliação.

São vários os portugueses que têm recebido na caixa de e-mail uma informação sobre a rede de internet Starlink em Portugal. Segundo o que é referido, o serviço estará disponível em Portugal ainda este ano, mas os preços não são nada simpáticos.

Saiba já se o serviço da Starlink estará disponível na sua zona e qual o preço.

O M5Stack Basic Kit é um microprocessador WiFi baseado em ESP32, compatível com MicroPython e Arduino. Além disto, este é um kit ligeiramente diferente para dispositivos inteligentes. Adequado para escolas e para produção personalizada. Hoje vamos apresentar um conjunto que nos chega repleto de recursos wireless perfeito para quem deseja criar projetos recorrendo aos módulos como um ecrã, câmara, coluna de som e vários botões, fáceis de encaixar e sem necessidade de usar solda.

Conforme poderão ver, na linha do conceito global STEAM – Ciências (Science), Tecnologia (Technology), Engenharia (Engineering), Artes (Arts) e Matemática (Math) deixamos dicas para usar o kit, descarregar código e fazer grandes projetos.

O conceito de usar e deitar fora no mundo da tecnologia de consumo é muito comum. Contudo, há uma enorme exigência, com vista ao cumprimento de metas ambientais, em reduzir o lixo tecnológico. Assim, quanto mais reparável for um produto, menos impacto se espera que tenha para o meio ambiente. O Framework Laptop poderá ser revolucionário no segmento dos computadores portáteis, deste ponto de vista.

Segundo a empresa, chegará aos mercados já nesta primavera.

A ficção cientifica é, muitas vezes, o preâmbulo do que um dia os seres humanos haverão de fazer. Desde há muitos anos que se imagina a humanidade a viver numa estação espacial com gravidade artificial, como se estivessem na Terra. Assim, de iniciativa privada, em 2025 terá início a construção da Estação Espacial Voyager.

A Estação terá capacidade para acomodar 400 convidados.