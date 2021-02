OPPO Reno4 Pro 5G: Uma das melhores escolhas para fotografia

Há pouco tempo tivemos a oportunidade de testar e analisar o smartphone OPPO Reno4 Pro 5G. A nota final foi bastante positiva uma vez que se trata de um equipamento elegante e poderoso com diversos pontos a favor. Entre eles destacámos as câmaras fotográficas que são capazes de captar lindas imagens com cores vivas e detalhes nítidos.

Neste sentido, voltámos então a pôr as mãos neste smartphone, desta vez para explorar um pouco mais o que ele pode oferecer em fotografia.

OPPO Reno4 Pro 5G: um bonito e poderoso smartphone

Antes de mais, deixamos aqui um pequeno resumo de como é este OPPO Reno4 Pro 5G, que foi apresentado em agosto de 2020. Trata-se de um smartphone com um ecrã AMOLED de 6,5 polegadas e com uma resolução 2.400 x 1.080.

Traz o processador Qualcomm Snapdragon 765G de 7nm, capaz de uma velocidade até 2,4 GHz, 8 núcleos e ainda um GPU Adreno 620@625 MHz.

Vem equipado 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno, mas sem suporte para memória externa.

Conta com uma bateria de 3.930 mAh (modo mínimo) e 4.000 mAh (modo máximo) e tem ainda suporte a carregamento rápido VOOC 2.0 de 65W.

Tem 159,6 mm de altura, 72,5 mm de largura e 7,6 mm de espessura e pesa apenas 172 gramas.

As câmaras fotográficas são então um dos pontos fortes, e o OPPO Reno4 PRO 5G conta com uma principal ultra nítida com 48 MP, uma ultra angular de 12 MP e uma teleobjetiva de 13 MP. Já a câmara frontal é de 32 MP.

A câmara traseira consegue captar vídeos a 4K e também em modo câmara lenta, contando com a funcionalidade de vídeo ultra noturno.

O sistema operativo é o ColorOS 7.2 baseado no Android 10, e traz suporte à rede 5G. Pode ver todos os pormenores da nossa análise ao OPPO Reno4 Pro 5G aqui.

Um dos melhores smartphones para quem gosta de fotografia

Neste artigo vamos analisar mais um dos pontos de maior destaque deste OPPO Reno4 Pro 5G: a fotografia.

Tal como mencionado na análise, o smartphone traz então potentes máquinas fotográfica, capazes de um resultado muito interessante, mesmo para quem não tem um domínio mais aprofundado nesta área.

O Reno4 Pro 5G vem equipado com um conjunto de três câmaras fotográficas LDAF Ultra Nítidas. A principal é ultra nítida com 48 MP, que conta com um sensor Sony IMX 586 com um tamanho de 1/2.0 e abertura de f/1.7.

Suporta ainda a funcionalidade de focagem automática e vídeo ultra estável. Traz ainda uma ultra angular de 12 MP e abertura de f/2.2. Também suporta focagem automática e vídeo ultra estável Pro.

Por fim, conta com uma câmara teleobjetiva de 13 MP e abertura f/2.4.

Existem vários modos diferentes para explorar, como por exemplo fotografia, vídeo, modo panorâmico, retrato, modo noturno, fotografia em time-lapse, câmara lenta e profissional.

Quanto ao tamanho da imagem, as câmaras traseiras suportam uma resolução de até 8000*6000 (modo HD) e 4000*3000 (modo normal).

Vamos explorar então um pouco mais a qualidade das fotografias que o equipamento oferece. Pode aceder a todas as imagens originais aqui.

Paisagem bonitas, sem esforço

O desempenho obtido pelas câmaras é absolutamente espantoso. Foi, sem dúvida, dos pontos fortes já encontrados anteriormente na análise a este OPPO Reno4 Pro 5G.

Conseguimos perceber rapidamente que é fácil qualquer pessoa conseguir tirar boas fotografias. E como hoje tudo está um pouco ligado à imagem, é uma boa escolha para qualquer finalidade que a envolva.

Ao fotografarmos paisagens, por exemplo, conseguimos obter um resultado muito interessante. E se houver muitos elementos da natureza, como árvores, rio, relva, ou flores, então o OPPO capta todas as diferentes cores, oferecendo uma imagem de tons vivos, naturais e não exagerados.

Caso opte por fotografar edifícios, caminhos urbanos, monumentos, entre outros elementos, conseguirá também uma bela imagem. E se ativar o modo de afastamento, conseguido então pela ultra angular, conseguirá uma vista ampla não só do objeto central mas também da zona envolvente.

Claro que se gosta e entende de fotografia, pode ainda apurar melhor o resultado. No entanto, sem configurações extra, basta clicar no obturador e deixar a máquina fazer o resto da magia.

Uma explosão de cores

Ao fotografarmos objetos com diversas cores, conseguimos uma autêntica explosão de vários tons. A mistura de cores, luz e texturas que compõem o resultado final é realmente muito bom.

As imagens seguintes não foram editadas com efeitos. Mas o OPPO Reno4 Pro 5G conta com várias ferramentas que pode explorar e conseguir uma imagem melhorada de acordo com os seus gostos.

Macro, para um detalhe surpreendente

Uma das características que mais aprecio em fotografia é a função Macro. Gosto de ver os detalhes em maior pormenor, analisar cuidadosamente todas as texturas e cores de uma forma ampliada.

E um dos pontos fortes deste OPPO Reno4 Pro 5G é a deteção automática do modo macro.

Ou seja, o smartphone altera e ajusta as definições do sensor para que a imagem seja então fotografada com estas configurações. E o utilizador não precisa fazer nada, pois o equipamento faz tudo por si.

Este recurso chega a ser viciante, uma vez que depois de um objeto, queremos fotografar outro, e outros, e outro. Quase que nos sentimos cientistas amadores com uma espécie de microscópio em mãos que nos permite ver todos os pormenores de diversos elementos.

Modo noturno com captação de luz e cor

As câmaras fotográficas dos smartphones estão cada vez mais inteligentes, muito graças às funcionalidades inovadoras com que são equipadas. Dessa forma, uma fotografia tirada à noite deixou de ser uma imagem escura com pequenos pontos de luz.

Em vez disso, hoje já conseguimos fotografar facilmente em modo noturno e obter uma imagem limpa, com luminosidade, cor e boa resolução de pormenores. E o OPPO Reno4 Pro faz isso muito bem.

Um zoom surpreendente

A experiência com o Zoom foi, definitivamente, mais um dos pontos a favor deste telefone. E já na análise completa ao OPPO Reno4 Pro 5G deixei essa nota devido à surpreendente qualidade conseguida com esta ferramenta, seja em fotografia, seja também em vídeo.

Tal como se pode ver pelos exemplos que aqui deixamos, com o zoom definido conseguimos então captar com bastante qualidade os pormenores dos objetos fotografados ao longe. E conseguimos ainda um bom resultado quer durante o dia, quer em modo noturno e também com movimento.

Pode definir o zoom automaticamente através das definições automáticas do OPPO Reno4 Pro 5G, ou então ajustar manualmente para conseguir a escala pretendida.

Selfies

A câmara frontal é de 32 MP, tem uma abertura f/2.4, recurso de IA para embelezamento e suporta uma resolução de até 4928*6560.

É possível conseguir uma bonita fotografia, com qualidade e nitidez. As cores são captadas corretamente, quer em ambientes fechados como também ao ar livre.

Caso queira ser criativo, o OPPO Reno4 Pro 5G oferece-lhe então um leque variado de efeitos que poderá explorar e usar nas suas fotografias.

Com recurso à Inteligência Artificial, pode também facilmente brincar com as imagens e divertir-se com os seus amigos.

Portanto, o título deste artigo resume o que sentimos em relação ao OPPO Reno4 Pro 5G. Para além de todas as suas outras funcionalidades, a fotografia é de facto um dos seus pontos mais fortes.

Caso tenha possibilidade de experimentar um exemplar deste telefone, pode comprovar isso mesmo apenas com alguns cliques.

Agradecemos mais uma vez à OPPO a oportunidade de aprofundar a experiência fotográfica com o OPPO Reno4 Pro 5G.

