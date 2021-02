Xiaomi Redmi Note 10 Pro é revelado: veja as fotos

A nova série Note da Redmi está pronta para ser lançada. Os novos modelos chegam na quarta-feira, dia 24 de fevereiro, num evento que, além dos telefones, ainda trará, por exemplo, um novo computador portátil. Agora, mesmo antes do evento, surgiu uma foto que revela explicitamente o que aí vem com a nova série de smartphones.

O Redmi Note 10 Pro está já nas lojas para começar a ser vendido dentro de dias e será assim…

A submarca da Xiaomi está preparada para fazer novos lançamentos. No dia 24 de fevereiro, já na próxima quarta-feira, irá dar a conhecer a linha completa dos novos Redmi Note 10.

Entretanto, já muitos rumores correram pela Web, mas agora há imagens concretas. Há poucas horas, foi partilhada a caixa do modelo Redmi Note 10 Pro no Twitter, sendo assim revelado o design completo, bem como as cores disponíveis.

Vemos assim um smartphone com um ecrã de molduras estreitas e perfurado ao centro pela câmara frontal. Na traseira vislumbra-se um módulo de quatro câmaras com um flash LED. São também reveladas as cores bronze (ou laranja) e azul, sabendo ainda que há um modelo cinza.

A caixa não revela, porém, se estamos perante um modelo 5G ou não. Talvez neste grupo de smartphones haja um 5G, mas talvez seja o Note 10 Pro Max.

Outras especificações

Se o ecrã for IPS, é esperado que o sensor de impressões digitais fique colocado na lateral do smartphone, contudo, os rumores apontam para que desta vez o smartphone tenha um ecrã AMOLED. Este ecrã, no entanto, deverá apresentar uma taxa de atualização de 120Hz.

Quanto ao processador, fala-se no Snapdragon 732G, o mesmo que já equipou o POCO X3 lançado no ano passado. A câmara principal deverá ter um sensor de 64 MP e a bateria 5050 mAh.

Além disto, o smartphone deverá ser lançado nas versões de 6 GB de RAM + 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno e ainda uma versão de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Os preços ainda não foram divulgados.