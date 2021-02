Portal do Colaborador: O que é e como criar um para a sua empresa?

O Portal do Colaborador é um recurso capaz de aumentar a satisfação dos colaboradores de uma empresa e incentivar a produtividade das equipas.

Saiba porque é que esta ferramenta é tão importante e conheça uma opção capaz de integrar diversas funcionalidades que facilitam as tarefas diárias dos funcionários e dos RH. E o melhor, pode testá-la de graça!

Se nunca ouviu falar sobre um Portal do colaborador, com certeza já percebeu que pode faltar algo na sua empresa. Porquê? Porque este recurso permite a centralização das informações e tarefas diárias mais importantes para os funcionários.

Então, o Portal do Colaborador é mais que uma mera intranet e funciona como um perfil pessoal onde o colaborador pode aceder aos seus documentos, assinar contratos e visualizar informações e eventos da empresa, por exemplo.

Vantagens primordiais

Para além disso, este sistema ajuda o departamento de Recursos Humanos a controlar melhor todas as informações dos funcionários. Por norma, os RH são um dos setores que mais sofre com tarefas burocráticas, o que leva a uma perda de tempo enorme. Com o Portal do Colaborador, os profissionais de RH conseguem tomar melhores decisões e não perdem tempo com tantas tarefas repetitivas.

Outra vantagem deste recurso é que podemos resolver uma questão atual e urgente: a digitalização de processos em tempos de teletrabalho.

Num momento em que o trabalho remoto faz cada vez mais parte da realidade das empresas, oferecer um portal onde o colaborador possa encontrar online tudo o que é mais importante também é essencial.

Com a digitalização dos Recursos Humanos e de tarefas do dia a dia, muitas empresas têm conseguido manter os funcionários conectados com a empresa, mesmo à distância.

Em resumo, com os recursos certos, um Portal do colaborador automatiza processos e facilita a realização de tarefas como assinar um documento ou picar o ponto. Para além disso, esse sistema otimiza a comunicação interna, proporcionando uma melhor experiência aos funcionários.

No entanto, tudo isso vai depender dos recursos disponíveis no Portal do Colaborador escolhido pela sua empresa. Mas afinal, qual o primeiro passo? Como saber a melhor opção para implementar na sua empresa?

Portal do Colaborador: Quais funcionalidades deve buscar?

Cada organização é diferente e, por isso, as necessidades de cada uma podem variar bastante. Perceber o que é mais importante e o que pode realmente fazer a diferença no dia a dia dos colaboradores é essencial para escolher o serviço de portal do colaborador que melhor se adapta à sua empresa.

Caso já possua um Portal do colaborador, é importante avaliar periodicamente se ele já atende as necessidades das suas equipas. Uma das formas de fazer isso é através do feedback dos funcionários e gestores que estão a utilizar o sistema.

Se essa ferramenta ainda não faz parte da realidade da sua empresa, encontrar a melhor opção é o primeiro passo. No entanto, por se tratar de um investimento a longo prazo, é preciso pesquisar e avaliar cada detalhe.

Fatores a ter em conta para usar um Portal do Colaborador

Ao buscar o portal do colaborador ideal é preciso ter em conta algumas questões:

Personalização: É importante encontrar um sistema que se adapte à realidade da empresa. Selecionar as funcionalidades mais adequadas e atualizar dados automaticamente são alguns exemplos.

Utilidade: Deve contar com recursos que realmente façam a diferença no dia a dia dos colaboradores. De nada adianta ter um sistema que não atenda às reais necessidades de seus funcionários.

Fácil de usar: O sistema deve ser intuitivo e fácil de usar, sem a necessidade de formação.

Integração: A integração com outros recursos como relógio de ponto e gestão de ausências faz toda a diferença. Se encontrar um sistema que possua todas as funcionalidades num mesmo sítio, ainda melhor!

Aplicação Móvel: Encontrar uma opção que possua uma aplicação que possa ser usada pelos funcionários a qualquer momento é uma das formas de facilitar o dia a dia de todos.

Como ter o seu Portal do Colaborador?

Para ter um portal do colaborador na sua empresa, existem algumas opções.

Podemos, por exemplo, criar uma personalização na própria empresa. Contudo, desenvolver um portal do colaborador internamente vai requerer tempo e recursos da equipa de TI. Para além disso, pode ser difícil integrar o sistema com outras funcionalidades.

Hoje em dia temos muitas opções no mercado à disposição. Podemos optar por diferentes programas, contratar uma empresa para desenvolvê-lo ou então escolher um só sistema que integre todos os processos, recursos e informações com o portal do colaborador.

Uma ótima solução é contar com um software de RH dedicado e desenvolvido com a experiência de anos e dos melhores profissionais. Esta opção deve ser tida em conta porque estes sistemas costumam oferecer outras possibilidades para além do Portal do colaborador.

Dessa forma, a vantagem também é financeira, pois o investimento passa por um único software para realizar diversas tarefas.

Uma dessas opções é o software de RH da Factorial, que dá uma nova perspetiva ao trabalho e integra todos os processos de recursos humanos no mesmo local.

Principais funcionalidades de um software de RH

Conheça alguns dos recursos disponíveis no software da Factorial:

Gestão de férias e ausências: neste sistema, os funcionários podem solicitar férias e, logo em seguida, os gestores conseguem aprová-las ou rejeitá-las.

neste sistema, os funcionários podem solicitar férias e, logo em seguida, os gestores conseguem aprová-las ou rejeitá-las. Calendário de equipa: todas as ausências e eventos da empresa num só calendário, disponível para todos os colaboradores.

todas as ausências e eventos da empresa num só calendário, disponível para todos os colaboradores. Relógio de ponto Digital: os colaboradores podem picar o ponto de qualquer sítio e os gestores podem controlar os horários à distância.

os colaboradores podem picar o ponto de qualquer sítio e os gestores podem controlar os horários à distância. Assinatura Digital de Documentos: envie documentos para os colaboradores e receba-os assinados, tudo online.

envie documentos para os colaboradores e receba-os assinados, tudo online. Avaliação de Desempenho: é possível selecionar o tipo de avaliação que deseja aplicar e enviar para um ou mais colaboradores. Para além disso, é possível extrair relatórios com os resultados e fazer análises com base em dados reais.

Poderá experimentar estes e outros recursos por 14 dias de forma gratuita. Dessa forma, é possível avaliar se a sua empresa realmente irá beneficiar com estes novos recursos e se vale o investimento.

Se tem dúvidas que este software é ou não para a sua empresa, então nada como fazer o registo no site e experimentar todos os recursos.