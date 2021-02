A nova placa gráfica GeForce RTX 3060 da Nvidia vai chegar ao mercado já no próximo dia 25 de fevereiro. Esta é uma das GPUs mais aguardada pelos gamers. E com as novas medidas da fabricante, há agora um pouco mais de esperança que estes chips não acabam a minerar criptomoedas.

Foi agora divulgado o primeiro teste de benchmark e, segundo os resultados, a gráfica RTX 3060 é 19% mais rápida do que RTX 2060.

GeForce RTX 3060 é 19% mais rápida do que a RTX 2060

Segundo as informações, a Nvidia apenas começou a enviar as novas GPUs para testes de imprensa no dia de ontem (21). Assim, sendo o lançamento no próximo dia 25 de fevereiro, os utilizadores têm então apenas quatro dias para testar o desempenho da GeForce RTX 3060.

Desta forma, na base de dados do jogo Ashes of the Singularity, surgiram agora os primeiros resultados de benchmark. A gráfica GeForce RTX 3060 foi testada por duas vezes, e no primeiro teste obteve uma pontuação de 6600 pontos e 67,8 na taxa média de fps. Já no segundo teste, a GPU obteve uma pontuação de 6800 e uma taxa média de 69,8 fps.

Para termo de comparação, o site VideoCardz compilou assim uma lista de todas as placas gráficas testadas pelo mesmo utilizador. Todos os testes têm a predefinição de 1080p e foram executados num CPU Intel Core i7-8700K.

De acordo com os resultados, a GeForce RTX 3060 tem uma pontuação média de 6700, e consegue então ser 19% mais rápida do que a sua antecessora RTX 2060. Para além disso, a nova gráfica da Nvidia é também 9% mais rápida do que a RTX 2070.

A RTX 3060 será lançada no dia 25 deste mês, sendo o primeiro modelo basado em GA106 com uma memória GDDR6 de 12 GB e 3584 núcleos CUDA. O preço sugerido é de 329 dólares (~271 euros), no entanto as lojas começaram a aumentar significativamente esse valor.

A nova placa gráfica terá ainda um limite de hash, com o objetivo de ser comprada para jogos e fins profissionais, e não para a mineração de criptomoedas.

Leia também: