Se precisa de uma Drive SSD, a IRDM oferece soluções em várias gamas

Nos dias de hoje, uma Drive SSD é algo essencial num computador e até mesmo no armazenamento externo. Os rápidos tempos de acesso fazem “magia” no desempenho, face às soluções mecânicas, e a velocidade conseguida é largamente superior. O melhor nisto tudo é que o preço está cada vez mais competitivo, e a IRDM é uma das marcas com soluções muito interessantes.

Conheça a gama completa da IRDM.

As Drives SSD têm diversas vantagens face aos vulgares discos mecânicos. Primeiro que tudo, e devido aos baixíssimos tempos de acesso, conseguem dar nova vida às máquinas que ainda têm um disco mecânico. Depois, no que respeita à velocidade de leitura e escrita, conseguem valores de cerca de 500 MB/s a 5000 MB/s, dependendo da gama.

À parte do desempenho, a robustez e durabilidade são também fatores relevantes que, com preços cada vez mais competitivos, põe de lado os discos mecânicos em quase todas as vertentes de utilização.

IRDM, uma sub-marca da Goodram

A Goodram é uma marca da empresa polaca Wilk Elektronik, fundada em 1991, sempre com produtos no segmento das memórias. A linha de produtos IRDM é bem mais recente, lançada em 2017. É uma linha de produtos “performance”, mais virada para entusiastas, que inclui SSDs, cartões de memória SD e módulos de RAM.

Estes produtos de alto desempenho são adequados para áreas exigentes em termos de armazenamento de dados, como fotógrafos, engenheiros, programadores, produtores de vídeo, gamers e modders. Em Drives SSD, a IRDM abrange os 2 formatos mais populares: 2,5″ e M.2.

Drives SSD da IRDM

IRDM GEN 2 SATA III 2,5″

A entrada de gama da IRDM oferece velocidade interessante a preço baixo. Trata-se de um produto já analisado aqui no Pplware, e revelou estar à altura das expectativas, traduzindo-se numa excelente opção considerando o preço.

É composta por memórias NAND Flash MLC juntamente com o controlador Phison S11, uma combinação comprovada no que respeita à confiabilidade. É adequada para a generalidade dos utilizadores, podendo servir tanto como memória cache ou Drive principal. Permite uma velocidade de leitura e escrita na ordem dos 500 MB/s.

IRDM GEN 2 SATA III 2,5″

IRDM PRO GEN 2 SATA III 2,5″

A edição PRO da IRDM é destinada a utilizadores mais exigentes, quer em termos de confiabilidade, quer em estabilidade. Trata-se de uma versão refinada da antecessora drive Iridium Pro, já muito apreciada pelas suas características.

Com interface SATAIII, inclui memória NAND Flash com tecnologia 3D TLC, conseguindo uma velocidade um pouco superior que a versão não PRO. Assim, consegue alcançar 555 MB/s na leitura e 535 MB/s na escrita.

IRDM PRO GEN 2 SATA III 2,5″

IRDM Ultimate X PCIe 4×4

A edição Ultimate X PCIe 4×4 trata-se da versão flagship da marca. Numa cooperação junto da AMD, relacionada com o lançamento da 3ª Geração de processadores para desktop AMD Ryzen e motherboards AMD X570, foi criada esta solução inovadora. Trata-se assim de uma edição totalmente compatível com a mais recente interface PCIe 4.0, também suportada pelo chipset AMD X570 para o Socket AM4.

Permite resultados de leitura na ordem dos 5 GB/s e, por ser uma drive de alto rendimento, vem munida de ajuda para dissipação de calor. Nesse sentido, já traz incluído um dissipador personalizado, muito ao estilo gamer, para que não surjam problemas de estabilidade. É compatível com AMD Ryzen 3000.

IRDM Ultimate X PCIe 4×4

IRDM M.2, com utilização da interface PCIe 3×4 com buffer DRAM

Finalmente, esta é a versão atualmente mais popular no socket M.2 no formato 2280, compatível com NVMe 1.3. Tem um desempenho várias vezes superior à típica drive SATA III, conseguindo carregar conteúdos pesados, como jogos e edição de vídeo, 6 vezes mais rápido.

A existência do buffer DRAM permite que a drive trabalhe constantemente sobre grande carga durante, por exemplo, um jogo exigente. Dessa forma, não são surgem os problemas de desempenho habituais em drives que não têm DRAM. Permite, então, atingir velocidades de leitura e escrita na ordem dos 3 GB/s e pode ser utilizado como uma alternativa mais económica aos produtos NVMe com PCIe 4.0.

Em breve apresentaremos a análise a este modelo, aqui no Pplware.

IRDM M.2

Onde encontrar produtos IRDM?

São já várias as superfícies comerciais com produtos IRDM, como a Worten, PC Componentes ou Chip7. Já se estiver interessado em revenda, poderá recorrer à CPCdi, o distribuidor da marca em Portugal.