Apple continua a dominar vendas de auscultadores True Wireless Stereo (TWS)

A Apple tem incrementado substancialmente a sua oferta no segmento dos auscultadores. Depois da compra da Beats em 2014, a empresa de Cupertino mudou o rumo do mercado no que toca aos auscultadores e à forma como estes eram usados. Isto é, com o desaparecimento no iPhone 7 da porta jack 3.5mm, os fios começaram a desaparecer deste acessório e nasceram na Apple os AirPods.

Esta linha de acessórios áudio cresceu e hoje existem 3 produtos que têm conquistado o mercado e já lideram o segmento dos true wireless stereo.

Apple domina nos auscultadores True Wireless Stereo

A Strategy Analytics prevê um volume total de vendas globais de auscultadores Bluetooth de mais de 300 milhões de unidades em 2020. Conforme é referido, a Apple continua a dominar as vendas de auscultadores True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth com os AirPods e AirPods Pro.

A Apple manteve a liderança no segmento TWS em 2020, mas a sua participação no comando está a encolher à medida que a competição se intensifica. Espera-se uma forte competição da Xiaomi, Samsung e Huawei, em 2021. O mercado de auscultadores TWS já está extremamente superlotado e, apesar de uma forte perspetiva de vendas, inevitavelmente haverá consolidação nos próximos anos.

Disse Ken Hyers, diretor do grupo de pesquisa.

Na mesma linha, com base em dados de 14 de janeiro do TWS Market Tracker e Smartwatch Model Tracker da Counterpoint Research os produtos premium continuaram a liderar o mercado de vestíveis. Segundo os dados, os produtos da Apple representam 29% e 28% do TWS (true wireless stereo hearables) e venda de smartwatches, respetivamente, no terceiro trimestre de 2020.

Portanto, estamos a falar dos AirPods, AirPods Pro e do Apple Watch.

2020 foi um ano de apostas

Apesar da Apple não ter lançado nenhuma novidade nos AirPods e AirPods Pro, a verdade é que apostou mais alto com os AirPods Max. Assim, com a sua oferta, a empresa californiana preenche 3 segmentos de mercado. Apesar do preço, os AirPods de 2.ª geração, que custam 179,00 €, chegam para quem quer uns auscultadores “mais baratos”.

A seguir, a Apple disponibiliza os AirPods Pro. Estes receberam uma fortíssima procura, apesar do seu preço, 279,00 €. Por fim, os Max que querem cativar o público alvo de auscultadores de alta fidelidade. Na sua peugada, a Apple tem marcas como a Samsung e a Huawei que estão nestes segmentos e estão a encolher de facto o mercado. Na entrada de gama, empresas como a Xiaomi e OPPO parecem também ter um mercado substancial.

O que é interessante reter é que, mesmo com os preços praticados, a Apple lidera. Assim, facilmente se conclui que para vender muito não é preciso ser barato.