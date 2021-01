Zentyal Server 7.0: A alternativa Linux ao Windows Server

O mundo Linux tem à disposição uma panóplia variada de distribuições GNU/Linux. Todas elas têm características interessantes sendo que, a grande parte tem como base o popular GNU/Ubuntu.

Uma das distribuições que tem tido algum destaque, por parte dos utilizadores, é o popular Zentyal, a distribuição espanhola que pode ser uma alternativa ao Windows Server. Vamos descobrir porque é assim tão interessante.

A distribuição Zentyal Server (antes designada de eBox) é uma plataforma que permite, de forma eficiente e sem complicações, configurar os mais diversos serviços de rede sem a necessidade de aceder à famosa Shell/terminal. Esta plataforma pode atuar como gateway, gestor de infraestrutura, servidor de comunicações unificadas, etc… e substituir qualquer Windows Server.

Das funcionalidades mais conhecidas do Zentyal destaca-se o suporte nativo para o protocolo Microsoft Exchange e excelente interoperabilidade com o Active Directory.

Zentyal Server 7.0 – Principais novidades

A última versão do Zentyal é baseada no Ubuntu Server 20.04 LTS e foram implementadas melhorias ao nível da estabilidade e funcionalidade, especialmente ao nível do Samba. Esta versão vem ainda com:

Samba 4.11

SOGo 5.0.1 (para sincornização CalDAV, CardDAV, GroupDAV e Microsoft ActiveSync)

Várias correções ao nível do protocolo DHCP, DNS, HTTP, etc

Todas as novidades aqui

Num próximo artigo vamos ensinar a instalar esta nova versão e iremos também explorar algumas das funcionalidades presentes. Estejam atentos.

Zentyal Server 7.0