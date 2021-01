X-Speed: A corda de saltar inteligente que se liga ao smartphone

Vivemos na era da tecnologia, e hoje em dia facilmente encontramos tecnologia em tudo o que é objeto. Já algum dia pensou em ter uma corda de saltar inteligente? Uma corda capaz de registar os seus treinos, mais concretamente o número de saltos, calorias queimadas, e guardar toda essa informação no telemóvel?

Hoje vamos conhecer a corda de saltar inteligente X-Speed da Prozis.

No mundo dos gadgets há equipamentos muito interessantes. A corda de saltar inteligente X-Speed da Prozis é um deles, pois oferece uma experiência diferente daquilo que estamos habituados com uma corda de saltar.

A X-Speed da Prozis consegue registar todos os saltos, sendo que a informação passa a estar disponível na app Prozis Go!.

Tal como é referido no site da Prozis, saltar à corda é uma ação exigente em termos físicos e mentais. Requer coordenação, ritmo e consciência espacial para que se tropece e caia. Faz disparar o ritmo cardíaco cerca de duas a três vezes mais do que outros exercícios, o que melhora a resistência cardiovascular e leva o corpo a queimar mais de 1000 calorias por hora.

Trabalha os músculos inferiores, nomeadamente os quadríceps, os posteriores da coxa, o glúteo e os gémeos, e também recruta os músculos dos ombros, dos braços e do abdominal. Além disso, saltar à corda é um exercício perfeito para desportistas de níveis diferentes com objetivos distintos, nomeadamente, perda de gordura, endurance, força ou performance.

Especificações da corda de saltar inteligente

Ecrã : LCD (20 x 9 mm)

: LCD (20 x 9 mm) Voltagem : 5 V – 0.5 A

: 5 V – 0.5 A Tipos de bateria : polímero de lítio

: polímero de lítio Bateria : 60 mAh

: 60 mAh Tempo de carregamento : 2 h

: 2 h Autonomia da bateria : até 25 dias* (15 minutos de atividade por dia) | até 33 dias (em modo de pausa)

: até 25 dias* (15 minutos de atividade por dia) | até 33 dias (em modo de pausa) Peso : 180 g

: 180 g Dimensões : 23 x 164 mm

: 23 x 164 mm Comprimento da pega: 16 cm

16 cm Comprimento da corda: 3 m

Treinos pela app… resultados na app

Quase como um Personal Trainer (PT), podemos usar a app da Prozis para nos ajudar nos treinos a realizar com esta corda inteligente. A app disponibiliza vários desafios que podemos realizar e visualizar os resultados em tempo real.

Aproveitem a nossa Promoção…

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta corda de saltar inteligente com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.