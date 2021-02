Análise: IRDM M.2 SSD, a solução económica NVMe da Goodram

Já não faz sentido utilizar um computador que não tenha Drive SSD para, pelo menos, suportar o sistema operativo. Considerando o preço deste tipo de memória e as diversas vantagens que traz, para quem ainda usa discos mecânicos este é dos melhores investimentos que se podem fazer e a IRDM é uma das marcas com soluções muito interessantes.

Depois de termos apresentado as várias soluções da IRDM, hoje trazemos a análise à Drive IRDM M.2 SSD com interface PCIe 3×4 e buffer DRAM.

Desde os reduzidos tempos de acesso, as altas velocidades de transferência, o baixo consumo energético, a grande resistência a impactos externos e a elevada durabilidade, todas estas vantagens são demais evidentes face aos discos mecânicos.

É verdade que o preço da memória NAND Flash por GB ainda é alto, deixando de compensar quando se trata de grandes capacidades de armazenamento. No entanto, o retorno é compensador para uma Drive de 500 GB, que já se consegue a partir de 60 e poucos euros, com NVMe.

A tecnologia por detrás da Drive IRDM M.2 SSD

A Drive IRDM M.2 SSD trata-se do tipo de Drive atualmente mais popular no socket M.2 no formato 2280, compatível com NVMe 1.3. Tem um desempenho várias vezes superior à típica Drive SATA III, conseguindo carregar conteúdos pesados, como jogos e edição de vídeo e imagem até 6 vezes mais rápido.

A existência do buffer DRAM permite que a Drive trabalhe constantemente sobre grande carga durante, por exemplo, um jogo exigente. Dessa forma, não surgem os problemas de desempenho habituais em Drives que não têm DRAM. Permite, então, atingir velocidades de leitura e escrita na ordem dos 3 GB/s e pode ser utilizada como uma alternativa mais económica aos produtos NVMe com PCIe 4.0.

A Drive IRDM M.2 SSD está disponível nas versões de 256 GB, 512 GB, 1 TB (aqui em análise) e 2 TB. A velocidade máxima de leitura é semelhante em todas elas, na ordem dos 3000 MB/s. No entanto, no que respeita à velocidade de escrita, é de cerca de 1000 MB/s no modelo de 256 GB, de 2000 MB/s no modelo de 512 GB, e de cerca de 3000 MB/s para os restantes, de 1 e 2 TB.

O controlador que esta Drive traz, com conectividade PCIe 3.0, não é propriamente recente no mercado, existindo desde há algumas gerações. No entanto, é robusto e tem apresentado muita fiabilidade a um preço acessível, apresentando também baixo consumo energético e temperaturas mais baixas que os sucessores.

A especificação PCIe 3×4 significa que suporta PCI Express 3.0 de até 4x. Ou seja, traduz-se numa largura banda máxima de 32 Gbps, com velocidades reais de até 3500 MB/s, tanto em leitura como em escrita.

O protocolo NVMe na versão 1.3, utilizado desde há muito tempo em soluções profissionais, permite uma acentuada redução de latência e a possibilidade de trabalhar em operações em paralelo. Em concreto, este modelo utiliza a versão NVMe 1.3c, uma revisão datada de agosto de 2018.

Memória NAND Flash 3D TLC

Nesta Drive, está incluído um dos controladores mais fiáveis com esta interface: Phison E12 (PS5012-E12). Existe desde 2018 e integrou as Drives topo de gama dessa altura, antes de ter surgido o PCIe 4.0 nos sistemas AMD Ryzen.

Em conjunto com o controlador, é utilizada memória NAND Flash TLC Toshiba em 64 camadas, conseguindo então uma largura de banda aproximada de 3 GB/s para leitura e escrita. Não é novidade no mercado, podemos até referi-lo como algo comum, já que esta combinação integra muitos modelos de várias marcas.

Para ajudar tudo isto a mexer, inclui o processador Phison CoXprocessor (2ª geração), uma unidade LDPC e um processador de sinal. Inclui ainda 1 GB de RAM DDR4 (512 MB DDR4 para os modelos de 256 e 512 GB, 2 GB DDR4 para o modelo de 2 TB), utilizada unicamente para operações na Drive, portanto, não partilhável com o sistema.

Sobre tudo isto, está incluído um pequeno dissipador, uma fina tira de alumínio que ajuda a dissipar o calor de forma mais otimizada, na zona de maior carga térmica.

Mas se a motherboard já tiver dissipador, em que ficamos?

Aqui podemos juntar o útil ao agradável. Se há algumas Drives SSD que trazem um autocolante que prejudica a condutividade térmica, cuja remoção muitas vezes invalidada a garantia, neste caso podemos tirar bom partido do dissipador já incluído.

Ou seja, se por um lado a dissipação é melhorada quando não existe um dissipador adicional, por outro lado, servirá de base para um dissipador externo. Sim, a espessura e o revestimento da pequena tira de alumínio é adequado para utilização com um dissipador adicional, muitas vezes já incluído nas motherboards.

Especificações

Em resumo, as Drives IRDM M.2 SSD têm um formato M.2 2280, compatíveis assim com este tipo de slot. A interface é PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 com um controlador, como já referido, da Phison, com memória DDR4 SK Hynix e NAND Flash Toshiba 64L TLC.

Note-se que, para os modelos de 1 TB e 2 TB, ambos os lados do PCB têm chips NAND Flash, sendo, portanto, double-sided. Isto pode limitar a sua utilização em sistemas mais compactos, como é o caso de alguns Mini PC ou laptops, ficando neste caso restritos ao modelo de 512 GB (single-sided).

IRDM M.2 SSD PCIe 3x4 Capacidade 250 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Modelo WD Black IR-SSDPR-P34B Form Factor M.2 2280 Interface PCIe 3.0×4, NVMe 1.3c Controlador Phison E12 NAND Toshiba 64L TLC DRAM SK Hynix DDR4 Leitura sequencial 3200 MB/s (128 KB) Escrita sequencial 3000 MB/s (128 KB) Leitura aleat. 4KB 250k IOPS Escrita aleat. 4KB 500k IOPS Potência Médio 4,9 W Idle PS3 12 mW Baixo consumo L1.2 4 mW Temperatura operação 0 a 85 ºC Resistência escrita 600 TB MTBF 1 800 000 horas Garantia 5 anos ou 600 TB escritos

Aplicação OPTIMUM SSD Tool da Goodram

Para ajudar a monitorizar o estado das Drives IRDM e a fazer alguns testes, a Goodram disponibiliza a aplicação OPTIMUM SSD Tool. Além de permitir aceder a toda a informação S.M.A.R.T., como temperatura, vida útil restante, dados escritos, etc, permite também atualizar o firmware e ver o espaço ocupado por tipo de ficheiros, mesmo para Drives de outras marcas.

Permite também fazer testes de desempenho (velocidade máxima de leitura/escrita) e inclui uma ferramenta de migração de dados, para que possa fazer um upgrade em segurança, sem ter de instalar tudo novamente. Permite ainda contactar diretamente o suporte da Goodram.

Benchmarks

Na esmagadora maioria dos casos, pretende-se que uma Drive HDD ou SSD tenha um bom desempenho numa utilização dita normal, com execução de aplicações e jogos, mais pesados e menos pesados, onde geralmente a velocidade máxima de leitura/escrita é pouco relevante. É claro que há exceções e, por isso, foram escolhidas ferramentas de benchmarking para abranger não só situações de utilização real (simulada) mas também os testes sintéticos.

Descrição dos benchmarks utilizados PCMark 10 – Storage Test O software PCMark 10 é uma ferramenta de benchmarking conceituada, capaz de simular situações de utilização real do computador, nas mais variadas tarefas. Para esta análise, apenas o Storage Test se enquadra no propósito, tendo sido o único teste realizado. SPECworkstation 3.0.4 – WPCstorage Com o propósito semelhante ao PCMark 10, o SPECworkstation vai um pouco mais além em termos de exigência, exercitando ainda mais o sistema. Também aqui apenas foi executado o teste com maior relevância, o WPCstorage. Não foi possível corrê-lo na Drive Samsung 970 Evo, devido a ter o sistema operativo a correr e não ter os 190 GB livres exigidos. Crystal Disk Mark 7.0.0 É uma das mais populares e simples ferramentas de benchmarking para Drives de armazenamento. Permite executar rapidamente testes de leitura/escrita sequenciais e aleatórios, com diferentes Queues e Threads, com resultados em MB/s ou IOPS. Nos testes sequenciais Q8T1, os resultados são geralmente coerentes com a informação do fabricante, pelo que optamos por escolher um teste de leitura/escrita aleatória 4K (Q32T16). HD Tune Pro 5.70 A ferramenta HD Tune Pro é muito abrangente, com capacidade para diversos tipos de testes sintéticos. No entanto, aqui apenas foi considerado o teste de IOPS (operações de entrada/saída por segundo). Portanto, não se trata de avaliar a velocidade “de ponta”, mas sim a quantidade de operações por segundo que a unidade é capaz de fazer, neste caso apenas para um tamanho de 1 MB. ATTO Disk Benchmark 4.01.0f1 A ferramenta ATTO Disk Benchmark, também utilizada como referência por alguns fabricantes de Drives SSD, testa a escrita e leitura sequenciais, para diversos tamanhos de ficheiros. Nesse sentido, é possível observar a curva de desempenho dependendo do tamanho do ficheiro em leitura/escrita.

Como termo de comparação, foram utilizados os resultados da Drive SSD WD Black SN750 de 1 TB (já aqui analisada) e uma drive mais modesta Samsung 970 Evo, de 256 GB.

Veredicto

Os resultados obtidos com a Drive IRDM M.2 1 TB estão dentro do esperado para este tipo de configuração, com interface PCIe 3×4 e controlador Phison E12 com NAND Toshiba 64L TLC.

Encontra-se ligeiramente abaixo da WD Black SN750 1TB na maioria dos benchmarks. No entanto, no PCMark apresentou o melhor resultado, embora não coerente com o SPECworkstation e com os restantes benchmarks. Contudo, o seu preço é também mais baixo e, ainda que ligeiramente mais lenta, possui um controlador bastante conceituado para a interface PCIe 3×4, referido por muitos como o melhor do mercado.

A durabilidade e tempo de garantia são também pontos importantes, que transmitem confiança para este tipo de Drives. Vale a pena referir ainda a inclusão do pequeno dissipador, que além de ajudar a alongar a vida da Drive (temperatura mais baixa beneficia o tempo de vida dos componentes eletrónicos), está pronto a ser utilizado com um dissipador externo, se assim entender.

É natural que sejam Drives mais lentas que as PCIe 4.0, que atingem velocidades na ordem dos 5 GB/s mas que também são muito mais caras.

Onde encontrar este e produtos IRDM?

São já várias as superfícies comerciais com produtos IRDM, como a Worten, PC Componentes ou Chip7. Já se estiver interessado em revenda, poderá recorrer à CPCdi, o distribuidor da marca em Portugal.

A drive IRDM M.2 SSD de 1 TB, analisada neste artigo, pode ser encontrada no mercado nacional a partir de cerca de 140€.

IRDM M.2