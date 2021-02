5G é demais? Huawei lança P40 na versão 4G… com o processador Kirin 990

As ligações 5G são o futuro, mas sabemos que hoje, para o consumidor final, um smartphone que chegue ao mercado e que inclua tal característica, não passa de puro marketing. A Huawei, a preparar o lançamento do seu P50, fez agora um ajuste ao antigo P40.

O Huawei P40 foi lançado numa versão 4G, muito mais barata, mas com a garantia do mesmo desempenho.

As fabricantes de smartphones, com frequência, lançam versões extra dos seus smartphones principais. Tal acontece sempre com um hiato de tempo, acabando por impulsionar as vendas nesse período. Apesar de estarmos na era do 5G, a verdade é que este tipo de ligação ainda não se propagou pelo mundo, funcionando neste segmento um pouco como estratégia de marketing.

Huawei P40 chega em 4G… mas mais nada muda

Depois de, em março de 2020, a Huawei ter lançado o P40 5G, agora faz um ajuste e lança o mesmo modelo, mas numa versão 4G.

Basicamente, nada muda. Os smartphones são iguais. No entanto, o Kirin 990, o processador que equipa estes modelos, em vez do modem 5G, tem um modem 4G. Ou seja, em termos de desempenho geral o utilizador terá a mesma experiência de utilização. Apenas não terá acesso às ligações 5G, o que atualmente não é muito relevante, ainda mais para a maioria dos utilizadores de smartphones.

As restantes especificações não se alteram. Tem ecrã de 6,1 polegadas com tecnologia OLED, resolução FullHD+ e taxa de atualização de 60Hz, com sensor de impressões digitais integrado.

Tem as mesmas 3 câmaras traseiras de 50 MP + 8MP + 16 MP e na frente uma de 32 MP. Também a bateria é de 3800 mAh, com carregamento rápido de 22 W.

O que acontece com este ajuste é uma aparente quebra do preço. Para já, não sabemos se o modelo vai chegar ao mercado ocidental, mas na China, atualmente, o modelo 5G custa à volta dos 4.488 yuans, cerca de 570 €. Já este novo modelo Huawei P40 4G está disponível por 3.988 yuans, perto dos 510 €.