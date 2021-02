Xiaomi Mi 11 Ultra deverá estrear novo sensor de 50 MP acabado de lançar pela Samsung

A Samsung acabou de dar a conhecer o seu novo sensor de 50MP ISOCELL GN2 com foco automático mais rápido e realista. Veremos este sensor a equipar os próximos smartphones lançados pela empresa, no entanto, deverá ser a concorrência chinesa a estreá-lo num aguardado smartphone.

O Xiaomi Mi 11 Ultra deverá ser o primeiro smartphone a chegar ao mercado com o novo sensor ISOCELL GN2.

Xiaomi Mi 11 Ultra – O que já se sabe

A Xiaomi prepara-se para dar a conhecer a versão mais potente do seu Mi 11, lançado no início do mês. Na verdade, este modelo já caiu na boca do mundo, depois de um criador de conteúdo para o YouTube ter partilhado um vídeo completo com a descrição de todas as características e um passeio completo sobre o seu design.

Com esta informação, ficámos a saber que o Xiaomi Mi 11 Ultra virá equipado com três câmaras na traseira e um pequeno ecrã capaz de espelhar a imagem do ecrã principal, facilitando, portanto, a captura de selfies com a câmara principal e de maior qualidade.

No conjunto das câmaras, foi descrito que a câmara principal será de 50 MP com uma lente grande angular. A câmara com lente ultra grande angular será de 48 MP. Por fim, a câmara periscópio e telefoto será também de 48 MP, mas com zoom ótico de 10x e zoom máximo até 120x.

Então, mas que sensor de 50 MP será este? O lançamento de ontem da Samsung pode ser a resposta.

Novo sensor de 50MP ISOCELL GN2 da Samsung chegará primeiro com um Xiaomi?

A Samsung deu a conhecer o seu novo sensor para câmara fotográfica de smartphones de 50MP, o ISOCELL GN2. É o sucessor do GN1 lançado o ano passado e vem com pixéis maiores, de 1.4μm, melhor consumo de energia e com uma nova tecnologia de foco automático mais rápido, a Dual Pixel Pro.

Além disso, o novo sensor vai permitir captar fotos a 100 MP através de uma reorganização de pixéis. Basicamente, as fotos de 100 MP serão uma composição de três camadas de 50 MP, em verde, azul e vermelho e, em seguida, sobrepostas, ampliadas e mescladas para produzir a fotografia de alta resolução.

O novo sensor terá também Smart ISO Pro para criar imagens HDR instantâneas com menos artefactos de movimento e gravação de vídeo 1080p @ 480 fps ou 4K @ 120 fps. A empresa confirmou que o sensor já está em produção em massa e, segundo os rumores, poderá equipar já o novo Xiaomi Mi 11 Ultra, que ainda não tem data de lançamento marcada.

O rumor partiu do conhecido leaker Ice universe no Twiter, onde escreve simplesmente “GN2→Mi11 Ultra”

Considerando as informações anteriores, este rumor faz todo o sentido. Além disso, esta não seria a primeira vez que veríamos a Xiaomi a estrear um sensor de câmara fotográfica da Samsung. Recorde-se, por exemplo, o Xiaomi Mi Note 10 que foi lançado com o ISOCELL HMX de 108 MP.