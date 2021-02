Portugal: Nova técnica permite criar em pouco tempo um órgão-em-chip

Tal como outros países, Portugal também se tem destacado na área da ciência nos mais diferentes segmentos. De acordo com informações recentes, investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) desenvolveram uma técnica que permite criar um órgão-em-chip.

A criação de um órgão-em-chip demora apenas algumas horas e todo o processo tem um baixo custo.

Órgão-em-chip, um modelo ‘in vitro’ de cultura celular em três dimensões

Segundo o comunicado do Instituto da Universidade do Porto, o estudo, que foi publicado na revista Advanced Science, permite “acelerar um processo que normalmente é muito demorado”, bem como “facilitar a disseminação do uso dos sistemas órgão-em-chip”.

O sistema órgão-em-chip, um modelo ‘in vitro’ de cultura celular em três dimensões (3D), surge como alternativa à experimentação animal num contexto pré-clínico.

Daniel Ferreira, autor do estudo, refere que…

Os ‘chips’, que são do tamanho de um disco de USB e produzidos num tipo de silicone biocompatível, permitem recriar com detalhe o microambiente de um tecido ou órgão num contexto laboratorial, replicando não só a arquitetura, mas também as condições dinâmicas do órgão Além disso, é possível combinar estes dispositivos com células provenientes de doentes, o que permite uma abordagem única num contexto de medicina personalizada

A técnica agora desenvolvida, baseada em xurografia, recorre a uma impressora de corte para, a partir de folhas de silicone, remover as geometrias dos canais de perfusão do chip “numa questão de segundos”.

Além da melhoria significativa no tempo de produção, todo o processo pode ser executado com equipamento de baixo custo, reduzindo os três maiores encargos de fabricação: tempo, custo e espaço para alojar o equipamento de produção

Através de um modelo biológico da mucosa gástrica, os investigadores demonstraram que os dispositivos produzidos pela tecnologia são “biocompatíveis e permitem replicar a arquitetura e condições dinâmicas da mucosa gástrica num contexto ‘in vitro’”

Apesar das vantagens dos sistemas órgão-em-chip, a sua fabricação é um processo complexo que requer equipamento especializado, assegura o i3S, acrescentando que a “procura por novos métodos de fabricação que possam reduzir o tempo necessário da conceção até ao protótipo final tem sido uma prioridade”.