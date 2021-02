A Netflix conquistou um lugar de destaque com a pandemia de COVID-19. É, para muitos, a fonte de streaming de eleição e ali consomem tudo o que é oferecido. Filmes e séries são o entretenimento para quem agora tem de estar fechado em casa.

Este serviço tem sabido adaptar-se ao que os utilizadores necessitam, muitas vezes sem sequer saber que realmente precisam. A mais recente novidade mostra isso mesmo. A partir de agora o Netflix vai poder escolher e descarregar o que o utilizador vai ver no smartphone ou no tablet.

O melhor do Netflix para os utilizadores

Mesmo não sendo a plataforma perfeita, muitos escolheram o smartphone ou o tablet para assistir ao Netflix. Sempre presente, dá ao utilizador acesso rápido e privado ao que estes querem ver, num ecrã onde podem controlar tudo facilmente.

Claro que, numa altura como a que atravessamos, podemos rapidamente esgotar as séries e os filmes que queremos ver. Com um catálogo muito grande, nem sempre conseguimos encontrar o que ver no Netflix. Mas o serviço tem agora uma solução simples e que podem usar no Android.

Escolha automática no smartphone ou no tablet

Desde 2018 que o Netflix tem disponível o Smart Downloads, uma funcionalidade que antecipa e gere as descargas das séries. Assim, e sem qualquer intervenção, o utilizador tem sempre presente o próximo episódio da série que está a ver no smartphone.

Pois esse conceito foi agora alargado e o Netflix vai passar a gerir ainda mais destes downloads. Assim, passa a ter presentes as propostas que forem apresentadas ao utilizador. Tudo de forma automática, sem qualquer intervenção e pronto a ser visto.

Por agora só o Android pode usar a novidade

Claro que é uma opção que pode ou não ser ativada e que terá limites. Cada utilizador poderá definir se quer dispensar 1, 3 ou 5 GB de armazenamento ao Netflix, que depois fará a gestão do espaço livre.

Por agora esta funcionalidade está já disponível para todos, mas apenas no universo Android. A Netflix irá alargar a outros sistemas, mas prefere testar por agora nos smartphones e nos tablets. Pode parecer pouco útil, mas garante que a qualquer momento, mesmo sem rede, temos um filme para ver, sem nos preocuparmos.