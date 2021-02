Framework Laptop: está a chegar o computador modular… reparável

O conceito de usar e deitar fora no mundo da tecnologia de consumo é muito comum. Contudo, há uma enorme exigência, com vista ao cumprimento de metas ambientais, em reduzir o lixo tecnológico. Assim, quanto mais reparável for um produto, menos impacto se espera que tenha para o meio ambiente. O Framework Laptop poderá ser revolucionário no segmento dos computadores portáteis, deste ponto de vista.

Segundo a empresa, chegará aos mercados já nesta primavera.

As empresas tecnológicas são peritas em criar gadgets com um tempo de vida útil quase limitado, com o objetivo de incentivar a compra de um produto melhor. No entanto, esta realidade gera uma pegada ambiental enorme e, claramente, as empresas estão a ser pressionadas para mudar as regras do jogo.

Hoje, por exemplo, vemos um pormenor tão pequeno como a Apple e a Samsung abdicarem dos carregadores dentro das caixas. Ao nível da reparação dos produtos um outro exemplo trazido a público há poucos dias é o da Apple que, em vez de substituir os novos iPhones em caso de avaria, vai passar a repará-los, se assim for possível.

A Framework é uma startup ligada ao hardware que quer lançar um computador portátil, modular e que traz a sua própria chave de fendas, para que qualquer pessoa possa repará-lo ou mesmo fazer um upgrade de alguns componentes.

Framework Laptop – o computador portátil reparável e modular

O Framework Laptop é presentado como um computador portátil de 13,5″, com várias peças modulares. O objetivo é que qualquer utilizador possa facilmente trocar vários dos seus componentes sempre que houver uma avaria ou quando for necessário colocar hardware mais recente.

É evidente que no mercado os computadores são reparáveis, na sua maioria. Contudo, alguns processos obrigam o envio do computador para um centro de reparação especializado. Aqui, quer-se todo o processo seja simples e acessível mesmo a pessoas com menos conhecimentos.

O ecrã, por exemplo, está assente uma estrutura magnética facilitando muito a sua substituição. O ecrã tem uma resolução de 2256 x 1504 píxeis, há uma webcam de 1080p e 60fps e um teclado de 1,5 mm, também fácil de substituir.

Estará equipado um processador de 11ª geração Intel Core, WiFi 6 e poderá ter até 64 GB de DDR4 e até 4 TB de armazenamento SSD Gen4 NVME. Em termos de sistema operativo, estarão disponíveis as opções Windows 10 Home ou Pro.

Uma outra particularidade é a forma como a empresa lida com as interfaces de ligação. Sem colocar várias portas ao longo da lateral do computador, como é habitual, existe um módulo para ir substituindo as interfaces conforme as necessidades. São chamados de Cartões de Expansão e incluem pequenas caixas com ligações USB Tipo-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, MicroSD e até um SSD extra.

Por fim, há que referir que a marca diz ter uma máquina feita com alumínio reciclado (até 50%) e com plásticos reciclados (até 30%). Não há ainda um preço, mas a marca avançar que o Framework Laptop chegará ainda nesta primavera, podendo ser adquirido montado ou numa versão em que é o utilizador a montar todo o computador.