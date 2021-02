COVID-19: Plano de desconfinamento “falso” foi criado por jornalista

Com a pandemia passaram a circular vários documentos e informações falsas (as tais fake news) à escala nacional e mundial. No entanto, o alerta de hoje da DGS vai para um plano de desconfinamento que era falso.

Segundo se sabe, o cronista do “Observador” é o autor do falso plano de desconfinamento: “Foi partilhado num grupo fechado de amigos”.

A notícia está a ser avançada pelo jornal Expresso que revela que o documento falso foi criado por um jornalista do Observador.

O Governo revelou ao início da tarde que o documento, que estava a ser partilhado nas redes sociais, é falso e será alvo de participação ao Ministério Público.

O jornalista do Observador reconheceu ao Expresso a autoria do ficheiro original e esclareceu que este foi “partilhado num grupo fechado de amigos”, tendo sido adulterado por terceiros, que se apropriaram “indevidamente” do ficheiro e colocaram o logótipo do Governo.

O ficheiro original “serviu de base para desenvolvermos uma proposta de plano para apresentar ao Governo”, acrescenta. “Foi partilhado num grupo fechado de amigos pouco passava da meia-noite para lhes pedir exatamente opiniões e sugestões de desenvolvimento. A nossa ideia foi preparar uma proposta com base no que está a acontecer noutros países e tendo em conta o que tem acontecido aqui em Portugal, para enviar ao governo e a todos os partidos com assento parlamentar e também ao Presidente da República”, acrescenta ainda. A opção pelo desenho em formato de tabela é justificada por ser “mais simples de partilhar com todas estas entidades que muito respeitamos”, revela o Expresso.

O jornalista do Observador apresenta “desde já”, as suas “desculpas”, alegando ter começado o trabalho “de forma inocente, ainda na base dos documentos de que facilmente se faz download da página do Governo”.

Pela “desinformação e falsas expectativas” que pode gerar, com “risco para a saúde pública”, a “falsificação será objeto de comunicação ao Ministério Público”.