Um dos maiores problema do Android são as atualizações. Mesmo com todas as regras e os desenvolvimentos que a Google faz, muitas marcas simplesmente abandonam os seus smartphones, deixando-os com problemas de segurança e sem as novidades lançadas.

A Samsung é uma das marcas que mais tem investido neste campo, procurando dar aos seus smartphones atualizações constantes. Agora, a marca anunciou que vai garantir 4 anos de atualizações.

O eterno problema das atualizações Android

Mais importantes que as novas versões do Android, as atualizações de segurança são essenciais. Estas garantem a proteção necessária ao sistema operativo. Por norma, e quando acontece, as marcas garantem apenas 2 anos destas correções.

A Samsung anunciou agora que vai passar a dar aos seus smartphones 4 anos de atualizações de segurança.

Samsung vai dar 4 anos em segurança

Ao contrário do que seria esperado, a Samsung não prepara esta novidade só para os novos smartphones e nem para os de topo. A marca garante que todos os smartphones desde 2019 vão ter acesso a esta nova onda de atualizações mais alargada.

Este alargamento parece que faz uso do recente acordo entre a Qualcomm e a Google. Ambas as marcas garantiram que iam trabalhar para dar 4 anos de atualizações ao Android. No caso da Samsung, a marca terá de suportar as atualizações nos seus SoC Exynos.

Uma longa lista de smartphones abrangidos

A lista é longa e engloba mais de 40 smartphones lançados desde 2019, com várias gamas e com muitos modelos a serem cobertos:

Galaxy Foldable: Fold, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy S: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

Galaxy Note: Note10, Note10+, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G

Galaxy A: A10e, A20, A50, A11, A21, A51, A51 5G, A71 5G

Galaxy XCover: XCover FieldPro, XCover Pro

Galaxy Tab: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

Este é um passo importante e que eleva a segurança dos utilizadores dos smartphones Samsung. Ultrapassa até os 3 anos que a Google oferece nos Pixel e mostra como a empresa está atenta ao mercado.