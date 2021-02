A tecnologia tem evoluído muito e cada vez mais estamos habituados a ver soluções de realidade virtual no dia a dia. Estas ainda não estão massificadas, mas surgem já em ambientes industriais e mostram o que poderá ser o futuro.

Com cada vez mais concorrentes, a Samsung não quis perder o seu lugar e estará já a trabalhar nas suas propostas. Dois vídeos surgidos mostram como vão ser os óculos de realidade virtual da Samsung e como os utilizadores os vão poder usar no dia a dia.

Uma visão do futuro pela Samsung

A Samsung tem participado ativamente no campo da realidade virtual e aumentada há muitos anos. Esta marca sempre teve propostas nestas áreas a acompanhar os seus smartphones, que acabaram depois por não vingar como ferramentas para uma utilização regular.

Mesmo com este cenário, a marca não quer perder a sua posição e surgiram agora 2 vídeos muito interessantes com as suas futuras propostas na área da realidade virtual. São dispositivos independentes e que dão ao utilizador a mobilidade necessária.

Óculos de realidade virtual para todos

A primeira proposta chama-se “Samsung Glasses Lite” e mostra como poderá ser uma futura estação de trabalho ou de lazer. O utilizador poderá ver filmes ou outros conteúdos num ecrã projetado, bem como trabalhar num PC, tudo de forma virtual.

Esta proposta vai ao extremo de permitir controlar um drone diretamente, bem como realizar outras ações. Claro que, sendo uns óculos, estes vão ter um modo em que escurecem as lentes, permitindo proteger do sol e funcionar como uma proteção.

Glasses serão o futuro em breve

No caso da segunda proposta, esta permitirá seguir uma linha que já vimos nos HoloLens da Microsoft. Os “Samsung AR Glasses” vão permitir colocar objetos 3D no ambiente real, permitindo que sejam vistos em cenários reais e como se estivessem no espaço. Claro que isso traz depois uma interação grande.

Não se sabe ainda se estes óculos vão algum dia ser uma realidade, mas fica clara a aposta da Samsung nesta área. A marca segue as suas próprias pegadas e aumenta a fasquia, criando novas propostas e novas tendências num mercado cada vez mais competitivo.