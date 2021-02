Marte: Rover Perseverance tem no cérebro um CPU a 200 MHz que custa 200 mil dólares

Gosta da área dos processadores? Então este artigo é para si! A NASA equipou o seu rover Perseverance com um processador a 200 MHZ que custou 200 mil dólares. Portanto, se acha que o seu computador já lhe custou “os olhos da cara”, saiba não é nada de especial comparativamente ao chip que está em Marte.

Mantendo as devidas distâncias, este CPU foi fabricado para ser capaz de funcionar num ambiente um tanto rigoroso. A tecnologia do computador de bordo Rover Compute Element (RCE para abreviar) tem um desempenho reduzido, muito abaixo do do PC desktop normal que temos em casa. Conheçam melhor as suas especificações.

Perseverance tem tecnologia “de outro mundo”

O chip tem um tamanho de 130 mm2 e uma capacidade de computação de 240 a 366 MIPS. Para funcionar, o processador requer cinco watts. Tem 10,4 milhões de transístores e é fabricado pela BAE Systems usando o processo de fabrico de 0,25 micrómetro.

Segundo o fabricante, o CPU, que custa cerca de 200 mil dólares, já está em mais de 250 naves espaciais. Se o RCE falhar, um sistema de backup idêntico é ativado no rover que está no solo marciano.

Rover em Marte está equipado com um processador RAD750

O processador RAD750 tem uma velocidade de relógio de 110 a 200 MHz. Além disso, o computador de bordo tem 256 MB de RAM, 2 GB de memória flash e uma chamada caixa eletrónica quente para manter a temperatura do sistema constante. No entanto, ele tem uma vantagem decisiva sobre outros sistemas: a robustez.

O RCE suporta temperaturas de -55 °C a +125 °C. Além disso, o processador não é apenas extremamente robusto contra temperaturas extremas, mas também resiste a níveis de radiação que colocariam os sistemas convencionais fora de ação.

Para colocar em perspetiva: o RAD750 pode suportar radiação de até 10.000 Gray (Gy para abreviar) – 6 Gy significa morte para humanos.

Os programadores da NASA já temem que o sistema falhe daqui a 15 anos devido a circunstâncias externas.O sistema operativo VxWorks, que está a “controlar” o rover Perseverance terá de receber atualizações daqui a alguns anos. Assim, resta saber durante quanto tempo o sistema irá suportar as circunstâncias extremamente difíceis em Marte.

Um sistema semelhante do Mars rover Curiosity está em funcionamento há quase dez anos.

