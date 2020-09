E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos o smartphone Huawei P40 lite E e a E-Bike FIIDO D2S, falámos dos novos OnePlus 8T, Samsung Galaxy S20 FE e LG Wing, e muito mais.

O Huawei P40 lite E é um smartphone que se enquadra na gama média/baixa de preços. Mais concretamente, este modelo pode ser encontrado em Portugal por menos de 200 €. Além do seu design distinto, o smartphone ainda oferece uma câmara principal de 48 MP.

Dentro de um segmento tão competitivo, esta é uma boa opção. E será um bom smartphone para este regresso às aulas?

Um disco rígido com vidro? Os sistemas de armazenamento de informação têm vindo a evoluir significativamente. Quem ainda se lembra das disquetes? Quem tem ainda discos rígidos mecânicos? Hoje em dia, a maioria das máquinas já traz memórias SSD e o desafio é conseguir aumentar a capacidade de armazenamento, mas para isso são necessárias novas tecnologias.

De acordo com informações recentes, o primeiro disco rígido com capacidade de petabyte de informação pode conter vidro.

A OnePlus deverá dentro de poucos dias anunciar o seu novo OnePlus 8T. Segundo as recentes informações, a data de lançamento está agendada para dia 14 de outubro. Agora, há um tweet que dá a conhecer o preço do novo topo de gama da marca chinesa.

O dispositivo estará disponível inicialmente na Índia no dia 14 e na China no dia 15. A Europa será logo a seguir.

Que o Universo é gigante já todos sabemos. Aliás, sabemos também que, dele, conhecemos muito pouco e que representa ainda uma incógnita muito grande. No entanto, a tecnologia permite que este seja cada vez mais explorado e, assim, vão sendo encontradas novidades, como um planeta ou um exoplaneta, que despertam curiosidade nos especialistas.

Assim sendo, uma equipa de astrónomos descobriu um novo exoplaneta no Deserto Neptuniano.

O mundo está hoje mais sensibilizado para a redução do impacto ambiental, e a utilização de veículos elétricos aliados às energias verdes é cada vez mais uma tendência. As trotinetes e bicicletas elétricas marcam aqui uma posição importante, principalmente ao dispensarem a utilização do automóvel em deslocações pequenas, e a FIIDO tem uma gama E-Bike muito interessante para mobilidade urbana.

A FIIDO D2S foi o modelo que selecionámos para testar, e hoje apresentamos a análise completa a esta E-Bike. Perceba como funciona e do que é capaz.

A Qualcomm acaba de anunciar o Snapdragon 750 5G, o seu novo chip da série 7 para plataformas móveis com suporte à rede de quinta geração. Este chipset vai permitir uma experiência única ao utilizador, nomeadamente ao nível gaming.

O Snapdragon 750G vem assim substituir o Snapdragon 730G, já incorporado em vários equipamentos, e deverá ser lançado até ao final deste ano.

Há poucas horas, no evento ‘Battey Day’, Elon Musk anunciou várias novidades entre as quais está uma nova versão do seu melhor carro, o Tesla Model S Plaid. Esta é uma variante com mais performance do Model S. Segundo o que foi anunciado, este novo elétrico terá uma autonomia acima dos 830 km e uma velocidade máxima de 320 km/h.

Além destas novidades que são bandeiras para este anúncio, há outras muito interessantes para “relançar” o interesse nos Tesla.

A Samsung apostou em mais um excelente smartphone para o mercado Android. Numa apresentação online, a empresa sul-coreana deu a conhecer o Samsung Galaxy S20 FE. Segundo o que foi anunciado, este é um dispositivo topo de gama que inclui os recursos e as inovações que os fãs de Galaxy mais admiram, o novo equipamento estará disponível em Portugal a partir de 679,90 €. Tal como já havíamos revelado, alguns dos trunfos desta máquina estão nas câmaras e no seu ecrã.

Apesar de ter já no mercado topos de gama, a Samsung quis trazer uma oferta mais “em conta”. Vamos conhecer o Samsung Galaxy S20 FE?

Foi com o ID.3 que a Volkswagen apostou de forma séria no mundo dos carros elétricos. Este seu primeiro modelo está com algum atraso, mas agora a marca alemã deu um novo passo. O ID.4 foi finalmente apresentado.

Este é o primeiro SUV elétrico da marca e segue as pisadas do modelo anterior. Partilham a mesma plataforma, mas este novo modelo reinventa a proposta da Volkswagen e abre uma nova área onde vai estar presente.

A LG surpreendeu recentemente o mercado ao anunciar o seu smartphone LG Wing que se caracteriza por ter um ecrã duplo e giratório, também designado como ecrã em “T”.

Agora a empresa sul-coreana confirmou o preço deste curioso e inovador equipamento. E de acordo com o revelado, o smartphone custará cerca de 940 dólares, pouco mais de 800 euros numa conversão direta.

A Google tem marcado para dia 30 de setembro um novo evento dedicado ao lançamento de novo hardware. Os novos Google Pixel 5G serão as estrelas do evento, mas a Google também já revelou que irá lançar um novo Chromecast e também uma coluna inteligente.

Vários rumores e fugas de informação têm sido partilhados na Internet e, agora, a poucos dias do lançamento oficial, surgem as imagens que revelam as caixas destes produtos.

Devo confessar que antes de pegar neste jogo, desconhecia completamente a sua existência. Foi, portanto, sem qualquer tipo de ideia pré-concebida que peguei nele e o joguei durante muitas horas.

Nexomon: Extinction é um jogo desenvolvido pelos estúdios britânicos VEWO Interative Inc bastante divertido e que, conforme vão ver nas próximas linhas, apresenta claras semelhanças a um outro jogo no mercado, bem nosso conhecido.

Já tivémos o prazer de experimntar Nexomon: Extinction.

A startup norte-americana Sonin Hybrid apresentou um drone completamente diferente do que existe no mercado. Designado The Recruit, este drone foi projetado para ser usado por polícias, bombeiros e militares.

O que diferencia este equipamento é a sua capacidade admirável, pois consegue atingir uma velocidade máxima de 225 km/h e voar durante mais de 3 horas seguidas. Tudo isto graças aos seus motores híbridos que recorrem a geradores a gasolina para dar energia às hélices.

Há tecnologias que hoje nos poderiam fornecer baterias para muitas décadas de interrupção de fornecimento de energia. Contudo, nem sempre é viável a sua utilização, por variados motivos. Aliás, ainda existe uma bateria, com mais de 180 anos, a fornecer energia à chamada Oxford Electric Bell. Portanto, a caminho de dois séculos sem qualquer substituição ou alteração. Contudo, hoje vamos falar de energia autónoma inovadora.

Esta bateria atómica foi desenvolvida pelos cientistas da Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia “MISiS” que é a principal universidade tecnológica da Rússia. A pilha atómica tem uma potência aumentada em 10 vezes.