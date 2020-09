Deserto Neptuniano: Astrónomos descobriram um novo exoplaneta

Que o Universo é gigante já todos sabemos. Aliás, sabemos também que, dele, conhecemos muito pouco e que representa ainda uma incógnita muito grande. No entanto, a tecnologia permite que este seja cada vez mais explorado e, assim, vão sendo encontradas novidades, como um planeta ou um exoplaneta, que despertam curiosidade nos especialistas.

Assim sendo, uma equipa de astrónomos descobriu um novo exoplaneta no Deserto Neptuniano.

Novo exoplaneta espoleta curiosidade

A descoberta foi feita por astrónomos conduziu uma investigação que os levou até ao LTT 9779 b. Além de se tratar de um novo tipo de planeta, ainda foi descoberto no chamado Deserto Neptuniano. Ademais, as suas características tornam-se impressionante e curioso, na perspetiva dos astrónomos.

O LTT 9779 b orbita extremamente perto da sua estrela e o seu ano dura cerca de 19 horas. Além disso, a temperatura deste novo exoplaneta sobe aos 1700º Celsius, mantendo, ainda assim, a sua atmosfera.

Conforme ficou conhecido, o LTT 9779 b é “o primeiro Neptuno ultra quente” da história da astrofísica. Então, está localizado a 260 anos-luz da nossa Terra e atinge temperaturas absurdamente altas.

De acordo com os astrónomos que descobriram este novo exoplaneta LTT 9779 b, esta novidade era improvável, por ter sido feita numa área de baixa densidade planetária. A dirigi-la esteve James Jenkins, do Departamento de Astronomia da Universidade do Chile, e Matías Díaz, doutorado em Astronomia na mesma universidade. Ambos recolheram informações sobre o LTT 9779 b através do Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

O novo exoplaneta foi descoberto numa área com metade da idade do nosso Sol, ou seja, cerca de 2 mil milhões de anos de idade. Segundo Jenkins, a descoberta deste novo exoplaneta irá permitir que os astrónomos compreendam mais sobre a química e os processos físicos das atmosferas dos planetas com características semelhantes.

