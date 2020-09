As apps da Google para o Android procuram sempre trazer novidades para este sistema operativo. São muitas vezes as mais usadas, por serem as apps nativas do smartphone, e os utilizadores não procurarem mais nenhuma.

A app Mensagens da Google vai em breve receber uma novidade importante e que trará uma segurança ainda maior. O Android agradece esta mudança e os utilizadores vão assim ter uma garantia maior de que estão protegidos, sem terem de tomar qualquer ação adicional.

Uma melhoria de segurança da Google em breve

Apesar de não serem totalmente seguros, os SMS são hoje em dia uma forma de trazer segurança para a autenticação. Complementado com a password do utilizador, garantem que estes se conseguem autenticar, usando os mecanismos OTP (One Time Password).

Estas mensagens depois de usadas acabam por ficar esquecidas e não tornam a ser lidas. Isto pode representar um problema de segurança e por isso a Google quer tomar uma medida. Para isso tem já código na sua app de Mensagens para impedir que fiquem esquecidas e por usar.

<string name="otp_auto_deletion_promo_banner_body_text">Auto-delete OTPs after 24hrs</string> <string name="otp_auto_deletion_promo_banner_negative_button_text">No thanks</string> <string name="otp_auto_deletion_promo_banner_positive_button_text">Continues</string> <string name="otp_content_description">This message is categorized as a one-time password</string>

Mensagens OTP vão ser eliminadas automaticamente

Como se pode ver neste código encontrado na app, a Google está a preparar-se para eliminar estas mensagens OTP. O tempo base para que estas sejam guardadas será de 24 horas, sendo questionado ao utilizador se querem ou não manter as mensagens de OTP.

Aparentemente, e do que é também possível ver no código descoberto, esta será uma deteção automática. A Google vai ler no Android as mensagens recebidas e detetar as mensagens que estão associadas a passwords e a dados de autenticação.

App Mensagens do Android vai ficar ainda melhor

Estando já o código presente na última versão de testes da app Mensagens, tudo aponta para que seja uma funcionalidade que chegue em breve. A Google terá ainda que a testar com alguns utilizadores e posteriormente irá alargar a todos os que usam o Android.

É uma novidade simples e que muitos podem não achar que vão usar. Na verdade a Google quer aumentar a segurança dos utilizadores e eliminar as entradas de autenticação OTP que não precisam de estar no smartphone.