Foi com o ID.3 que a Volkswagen apostou de forma séria no mundo dos carros elétricos. Este seu primeiro modelo está com algum atraso, mas agora a marca alemã deu um novo passo. O ID.4 foi finalmente apresentado.

Este é o primeiro SUV elétrico da marca e segue as pisadas do modelo anterior. Partilham a mesma plataforma, mas este novo modelo reinventa a proposta da Volkswagen e abre uma nova área onde vai estar presente.

Chegou finalmente o esperado ID.4

O futuro da Volkswagen no campo dos elétricos parece estar definido. A marca tem uma plataforma onde vai desenvolver as suas propostas, tendo já o ID.3 sido apresentado e colocado no mercado. Agora é a vez de chegar uma nova proposta da Volkswagen no campo dos SUV. Falamos do ID.4 e que é mais um passo da marca.

Este foi agora apresentado e revelou-se de imediato como uma proposta muito interessante. Com 204 CV e até 520 km de autonomia teórica (no ciclo WLTP), este será um concorrente para algumas das propostas que estão já no mercado.

Um interior agradavelmente minimalista no ID.4

Com um interior minimalista, como já havia sido revelado, a marca pretende garantir o máximo de espaço de utilização. Este ponto é bem conseguido e comparado com as dimensões exteriores, a marca conseguiu garantir bem esta transferência.

Um ponto onde a marca apostou foi na vertente tecnológica. Com o mínimo de botões presentes, este é um carro totalmente digital. A consola central é dominada pelos ecrãs de 10 ou 12 polegadas, dependendo de ser o modelo normal ou o modelo Max.

Volkswagen manteve linhas sóbrias neste carro elétrico

Algo curioso é a forma que a Volkswagen decidiu usar neste seu SUV. À parte dos elementos óbvios e podem ser dispensados (falamos das grelhas de ventilação do radiador), este é um carro de linhas tradicionais. A sua traseira mais elevada é tudo o que se destaca face ao que o mercado oferece.

No campo das prestações, o ID.4 tem um motor elétrico de 150 kW, equiparável a um de 204 CV, e tração traseira. Este motor permite atingir uma velocidade máxima limitada a 160 km/h e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 8,5 segundos.

Motor que consegue dar o máximo a este SUV

A Volkswagen equipou o ID.4 com uma bateria de iões de lítio de 77 kWh de capacidade. Isto garante-lhe uma autonomia de 520 quilómetros no ciclo WLTP. Será capaz de carregar em meia hora potência para percorrer 320 km. A marca garante que a deterioração das baterias será de 30% em 8 anos ou 160.000 quilómetros.

No que toca ao preço, o ID.4 poderá estar um pouco acima da concorrência para a classe onde se encontra. A Volkswagen apontou um preço de 49.950€ para o ID.4 e 59.950€ para o ID.4 Max. Por agora vão ser construídas 27.000 unidades, que começam a ser entregues no início de 2021.