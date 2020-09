Xbox Game Pass conquista 5 milhões de novos assinantes em apenas 5 meses

A Xbox Series X é uma das consolas mais aguardadas do momento. O equipamento de videojogos vai chegar a 10 de novembro e terá um custo de 499 dólares. Mas mesmo ainda sem o lançamento, a consola já conquistou muitos gamers pelos quatro cantos do mundo que certamente a vão comprar.

No entanto, este sucesso iminente também se está a sentir noutros aspetos. Por exemplo, o serviço de assinatura de jogos Xbox Game Pass já ganhou 5 milhões de novos assinantes em apenas cinco meses.

Xbox Game Pass já tem mais de 15 milhões de utilizadores

Ao contrário da Sony, que não tem nem pretende ter, a Microsoft disponibiliza um serviço de assinatura de jogos. O Xbox Game Pass foi lançado em 2017, mas nos últimos meses a sua popularidade subiu a pique.

De acordo com as informações, o serviço conseguiu conquistar 5 milhões de novos assinantes em apenas 5 meses. Ora, esse crescimento significa um aumento de 50% e, assim, atualmente o serviço conta agora com mais de 15 milhões de utilizadores no total.

Curiosamente, este aumento coincide com os meses em que a Xbox Series X começou a ser mais divulgada, quer através de informações oficiais, quer através de leaks.

A assinatura, e em especial a Game Pass Ultimate que é a modalidade mais cara e completa, está a tornar-se numa grande força da estratégia da Xbox. Phil Spencer, chefe do departamento da Xbox, afirma que o Game Pass tem sido a principal via para o acesso a conteúdos e jogos.

De acordo com o site Tweak Town, a aposta da Microsoft é cada vez mais o sistema de assinaturas. O objetivo é ligar os computadores com Windows 10 e as consolas numa grande rede de jogos.

Desta forma, a Microsoft já não necessita vender mais de 100 milhões de consolas para conseguir receitas duradouras e sustentáveis. Segundo o apurado, a Xbox consegue faturar à empresa entre 10 a 11 mil milhões de dólares (~8,50 a 9,50 mil milhões de euros) a cada trimestre. E esse montante deverá aumentar à medida que a popularidade e adesão ao Game Pass também aumenta, sobretudo com um constante aumento na oferta de jogos.

Uma das mais recentes apostas da Microsoft foi a aquisição da Bethesda por 7,5 mil milhões de dólares (~6,5 mil milhões de euros). E com esta compra, o Xbox Game Pass passa assim a receber títulos como Fallout, Doom e The Elder Scrolls. Além disso, a empresa de Redmond é agora dona de todas as propriedades intelectuais da ZeniMax Media.

Atualmente o serviço de assinaturas da Xbox oferece mais de 100 jogos.