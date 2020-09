As ações do governo Trump e dos EUA contra a Huawei têm levantado problemas à marca no que toca ao fornecimento de componentes para os smartphones. Se muitos destes são de construção própria, alguns, essenciais, dependem de outros fornecedores.

Com restrições grandes, tem tido problemas em encontrar quem venda alguns elementos essenciais. Um deles, os processadores, poderá deixar de ser um problema, se conseguir que a Qualcomm tenha autorização para os fornecer.

Huawei poderá ter problemas em encontrar processadores

Com o fim da autorização especial para negociar com as empresas dos EUA, a Huawei tem tentado garantir um fornecedor para os processadores dos seus smartphones. São várias as marcas dispostas a entrar nesse negócio, mas ainda nenhuma conseguiu a necessária autorização.

A marca ficou impedida de construir os seus processadores e por isso depende assim de um fornecedor externo. Agora, a Huawei pede aos EUA que autorize a Qualcomm a fornecer este componente, mudando a sua abordagem e abandonando a produção própria.

Qualcomm pode ser a solução para os smartphones da marca

Esta associação à Qualcomm vem depois da Huawei conseguir que a Intel forneça os seus processadores, garantindo assim um fornecedor importante. Desta forma o seu negócio de computadores fica garantido e com um futuro, que parecia não ser muito claro.

A marca tem assim uma mudança de posição, algo relevante face ao seu passado e ao que praticava. Deixa de querer controlar a produção e quer agora comprar aos fornecedores americanos. Assim, mesmo sem acesso à tecnologia, consegue manter a sua posição no mercado.

Tudo depende de uma autorização do governo dos EUA

Na verdade, a Qualcomm já tinha feito o pedido para fornecer componentes à Huawei. A marca americana aguarda ainda a resposta do governo dos EUA, que caso seja positiva irá garantir à Huawei uma ajuda essencial para conseguir manter o seu negócio na área dos smartphones.

Há ainda outras marcas interessadas e que podem substituir a Qualcomm. A própria MediaTek tem um pedido similar apresentado e que também aguarda resposta. Poderá não parecer muito natural, mas poderemos em breve ver os smartphones da Huawei surgirem no mercado com SoCs Snapdragon, mantendo-se assim competitivos.