Pinterest bate recordes graças aos widgets do iOS 14

O Apple passou a disponibilizar recentemente o novo iOS 14. As novidades são muitas, mas a que mais se destaca é certamente a personalização do sistema ao nível de widgets. Através destes elementos, o utilizador pode colocar onde quiser informações de apps, criar atalhos, ter informações sobre a bateria do iPhone ou Apple Watch, e muito mais..

Esta “onda” de mostrar o ecrã inicial do iPhone tem dado pontos ao Pinterest. A app da rede social de fotografias já bateu recordes de downloads.

App do Pinterest bateu recordes num único dia…

De acordo com os últimos números, a app do Pinterest teve um recorde mundial de downloads diários e uma rápida escalada nos Top Charts da App Store. A culpa é do iOS 14, mais concretamente das novas funcionalidades de personalização com widgets. Os utilizadores têm procurado nesta rede social inspiração para transformar o ecrã inicial do iOS 14.

Uma análise feita pela empresa Apptopia revela que no passado dia 21 de setembro foi batido um recorde de downloads da app Pinterest. Ao todo foram registados, num só dia, 616 mil downloads.

Há, no entanto, outra empresa, a Sensor Tower que diz que o número de downloads chegou aos 680,000 (à escala mundial para Android e iOS) e que no dia anterior, ou seja, dia 20, o número de downloads chegou aos 800 mil.

Procurando no Pinterest por iOS 14 irão certamente encontrar muitas ideias para personalizar o ecrã inicial do iPhone.

O Pinterest é um estilo de rede social, que ajuda a descobrir e a guardar ideias criativas. Utilize o Pinterest para, entre outras coisas, cozinhar, planear viagens, fazer projetos de melhoria da casa.

Esta rede foi criada por uma equipa jovem, entre eles Paul Sciarra, Evan Sharp e Ben Silbermann, e tem como objetivo a colocação e fixação, denominada de pin como fotografias, links e assuntos de interesse variado, organizados por tópicos e temas, o que ajuda assim a gerir e encontrar a grande quantidade de informação disponível nos perfis de cada um.

Pinterest