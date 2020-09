COVID-19: Veja no Google Maps por onde anda esta doença

A COVID-19 parece não estar a abrandar nem a dar a tréguas. A cada dia surgem novos casos e novas áreas do nosso país onde esta doença se está a propagar e a fazer as suas vítimas. Para ajudar ainda mais os seus utilizadores, a Google tem agora uma novidade.

Conforme tem sido visto, a gigante das pesquisas tem certamente procurado usar os seus serviços para propagar os utilizadores. Agora, e para ajudar ainda mais, o Maps passou a mostrar informação sobre a COVID-19 diretamente nas áreas do mapa onde o utilizador está ou vai visitar.

Google Maps tem informação sobre a COVID-19

O Google Maps tem sido um dos locais onde a gigante das pesquisas mais tem concentrado a informação que disponibiliza sobre a COVID-19. Os exemplos a que podemos hoje ter acesso revelam sobretudo os locais dos testes e até o acesso aos profissionais de saúde. Há também igualmente informação sobre restaurantes e os seus novos horários.

Agora, e para dar ainda mais informação, a tecnológica resolveu criar uma nova camada de informação. Esta vai revelar os dados sobre as áreas do mapa e o estado da disseminação da COVID-19. Usando um esquema de cores, revela se é ou não uma zona problemática.

Informação útil para os utilizadores

Para dar essa informação aos utilizadores, a Google deu mais uma camada ao Maps. Assim, basta carregar no ícone para adicionar uma camada e vão encontrar a novidade. Chama-se COVID-19 e vai estar na área de detalhes do mapa. Desta forma pode ser chamado apenas quando for necessário.

Ao ser ativado, vai de imediato mostrar dados sobre as áreas presentes no mapa. Esta vai ser representada por cores, do vermelho para o verde, das zonas mais problemáticas para as menos críticas.

Dados das áreas mais problemáticas

Há igualmente informação sobre o número de casos ativos que essa zona tem presente, numa média dos últimos 7 dias. Para ajudar os utilizadores, revela ainda a fonte da informação que está a ser mostrada.

Esta informação está aparentemente já disponível para os utilizadores, mas a Google revela que irá alargar o acesso nas próximas semanas. Esta será igualmente uma novidade que estará disponível para Android e para iOS desde o primeiro momento. Usem esta informação e protejam-se, ao saber principalmente para onde vão e como está a presença da COVID-19 na área.