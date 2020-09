Google Maps vai adicionar dados sobre novos casos de COVID-19

A informação é meio caminho andado para que uma pandemia como esta possa ser melhor controlada. Segundo as informações, uma nova ferramenta no Google Maps vai exibir a quantidade de novos casos de COVID-19 existentes em cada região de cada país, nos últimos 7 dias.

Assim, os utilizadores da plataforma poderão ter acesso a estes dados. E ainda ter uma melhor perceção sobre quais os locais onde existe, no momento, um maior risco de contágio.

Número de casos novos por estado e país serão exibidos no Google Maps

O Google Maps é serviço do género mais utilizado em todo o mundo, e estará a preparar novidades relativamente à COVID-19.

De acordo com Jane Manchun Wong, programadora de Hong Kong conhecida por revelar algumas novidades das redes sociais, o Google Maps tem uma ferramenta que vai exibir a quantidade de novos casos de infectados em casa estado e em cada país. O valor diz respeito ao número de casos novos nos últimos 7 dias por cada 100 mil habitantes.

A programadora partilhou na sua conta oficial do Twitter alguns screenshots dos mapas da Google com esta novidade. Através do recurso, é possível ver o número de novos casos de COVID-19 nos locais. Para além disso é ainda exibida a informação se o número de casos está a aumentar, diminuir ou se se mantém.

Uma forma de evitar locais com elevado risco de contágio

O objetivo desta nova funcionalidade do Google Maps é tornar visível, de forma mais dinâmica, quais são no momento os locais onde haverá um maior risco de contágio. Ou seja, assim as pessoas poderão evitar locais com uma significativa quantidade de novos casos e escolher regiões com menos casos semanais.

Como podemos ver pelas imagens, em Espanha, por exemplo, o valor apresenta 17,6 por cada 100 mil habitantes, indicando ainda que a quantidade aumentou face à semana anterior. Estes dados podem ser extremamente úteis quando as pessoas estão a planear uma viagem de férias, entre outras atividades.

Estes dados serão como que uma ‘camada’ de informação sobre cada região. É ainda possível identificar melhor estes valores através de um contorno cinzento nas regiões onde os casos estão a diminuir e a laranja/vermelho nas regiões com casos a aumentar.

De acordo com a Google, estes dados baseiam-se em fontes como a Wikipédia, o The New York Times, a Universidade de Johns Hopkins e na Corporação Municipal Brihanmumbai.

Para já a ferramenta ainda se encontra numa fase de testes e a Google não anunciou até ao momento a novidade.