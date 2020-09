Apresentado na Gamescom pela Merge Games surge The Stone of Madness, um jogo tático que coloca o jogador numa tentativa de fuga de um mosteiro de tratamento de pessoas com doenças mentais, em pleno Séc.XVIII.

Tal como podem ver nas seguintes linhas e no trailer revelado, o jogo parece bastante interessante e será um título a ter em conta no próximo ano.

Foi na Gamescom deste ano que The Stones of Madness foi apresentado, pela Merge Games.

The Stone of Madness, em desenvolvimento pelos estúdios espanhóis Teku Studios, é um jogo que combina táticas em tempo real com abordagens mais stealth e que, segundo a Merge Games, não será para jogadores que procuram facilitismo.

The Stone of Madness decorre num mosteiro de tratamento de doenças mentais, em pleno Séc.XVIII

A história e local onde The Stone of Madness decorre é bastante indicativa daquilo que o jogador pode esperar do jogo.

5 personagens diferentes e cada qual com as suas próprias histórias de vida, habilidades e personalidades encontram-se presos num mosteiro no Século XVIII. Trata-se de um daqueles mosteiros onde eram colocadas as pessoas com distúrbios e outros problemas de índole mental.

Como já devem ter percebido, o jogo vai decorrer num ambiente denso e onde a doença e a demência são um dos principais ingredientes.

Apresentando uma perspetiva isométrica, o jogador terá de ultrapassar variados obstáculos e desafios, na tentativa de fazer as suas personagens escaparem do mosteiro. Pelo que a Merge Games revelou e pelo que se consegue ver no trailer, vai haver uma forte componente tática e o jogador terá de ter muitos aspetos em atenção, durante a fuga.

The Stones of Madness apresenta ainda como curiosidade o fato de ter um sistema de progressão algo diferente. Isto, pois tanto permite melhorar como piorar as habilidades de cada personagem.

The Stones of Madness tem um sistema de progressão que permite tanto melhorar, como piorar ‘habilidades’ dos personagens.

Cada personagem começa com vários traumas e fobias. Dependendo da forma como o jogador jogue, a sanidade de cada personagem pode vir a deteriorar-se, naquilo que a Merge identificou como ganhar uma Stone of Madness. Isto desbloqueia novos traumas e efeitos negativos, tais como a paranoia, demência ou instintos violentos. Tudo isto aumenta a dificuldade do jogo, claro está!

No entanto, nem tudo são más notícias, pois o jogador pode também desbloquear habilidades positivas ou mesmo reverter alguns desses traumas adquiridos. Para tal terá de encontrar as Stones of Clarity (Pedras da Clareza) que se encontram espalhadas pelo mosteiro.

No início de cada jogo, o jogador terá de escolher um plano de fuga (Escape Plans). Pelo caminho irá encontrar novas áreas do mosteiro, descobrir novas ferramentas e habilidades dos personagens. Cada plano de fuga é criado dinamicamente, pelo que cada jogo será único.

The Stone of Madness está previsto para a primavera de 2021 para Playstation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC.