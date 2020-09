5 novos jogos gratuitos para instalar no seu smartphone Android

As férias intermináveis de muitos ou o curto fim de semana para a maioria, pedem descanso e nada melhor que um bom jogo para usufruir do conforto do sofá ou dos últimos raios de sol à beira mar.

Por isso, temos sugestões de jogos para instalar no seu smartphone Android.

Novos jogos gratuitos para Android

Murderous Pursuits

Murderous Pursuits é um jogo que o vai levar a mergulhar na era vitoriana, onde terá que matar, mas em plena luz do dia e sem deixar rasto. Ao longo do jogo irá receber pistas sobre a próxima vítima e, assim, segue até ser descoberto e ser preso pelos guardas que estarão a proteger os cidadãos.

Homepage: Netease Games Global

Preço: Gratuito

Pontuação: 4 Estrelas

Idle Transformation

Idle Transformation entra na categoria de jogos de simulação, onde a premissa é a “transformação”, do herói do jogo. A cada novo nível a evolução acontece, mas nem sempre com os resultados esperados pelo jogador.

Homepage: MOONEE PUBLISHING LTD

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Sports City Tycoon

A Cidade do Desporto está pronta para ser criada por si. Este jogo é uma espécie de Sims City, mas onde a base do negócio passa por criar e gerir um espaço onde se pratique qualquer tipo de desporto.

Apesar de gratuito, tem compras dentro da aplicação que pode portanto usufruir para ter ainda mais elementos disponíveis no seu jogo.

Homepage: Pixodust Games

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 Estrelas

BLOCO SUDOKU

BLOCO SUDOKU surge como uma sugestão que o vai meter a pensar enquanto tenta avançar pelos níveis de jogo. A premissa acaba por sem simples: arrastar blocos e preencher linhas e colunas, de forma a ganhar cada vez mais pontos.

Tal como todos os outros jogos sugeridos, também este é gratuito e está disponível na Play Store da Google.

Homepage: BIG CAKE APPS

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Talking Tom Fly Run

Por fim, Talking Tom (o gato mais adorado das crianças e odiado pelos pais 😆) chega a uma corrida pelo ar. Talking Tom terá uma série de aviões para cruzar os céus que o jogador terá que controlar.

A aplicação é gratuita e sem indicação de compras dentro da aplicação.

Homepage: Outfit7 Limited

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Conheça ainda estas aplicações