Maioria considera o HarmonyOS uma boa ideia, mas tem reservas quanto ao futuro

A Huawei é uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, mas isso não evita de forma alguma os problemas, muito pelo contrário. Os conflitos com os Estados Unidos da América ‘cortaram as pernas’ à empresa chinesa, e uma das consequências mais significativas foi o impedimento da marca em negociar com empresas norte-americanas, ou com ligações aos EUA.

Neste sentido, a Huawei não baixou os braços e, entre as soluções encontradas, decidiu criar o seu próprio sistema operativo para smartphones. Assim, na nossa questão da semana que passou, questionámos os nossos leitores sobre a sua opinião acerca do HarmonyOS. Vamos conhecer os resultados.

Qual a sua opinião sobre o sistema operativo HarmonyOS?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.605 respostas obtidas.

A maioria, com 48% das respostas, considera o HarmonyOS uma boa ideia, mas tem reservas quanto ao seu futuro (771 votos). Por sua vez 30% é da opinião que o sistema operativo será um sucesso e que esta foi uma boa resposta da Huawei às sanções dos EUA (488 votos).

Já para 22% dos votantes, o HarmonyOS foi uma má aposta da marca chinesa que poderá, assim, perder clientes (346 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados:

A empresa já anunciou o site oficial do HarmonyOS, e disponibilizou também para download o código-fonte do OpenHarmony, a versão opensource do sistema. Para além disso, está igualmente confirmado que o os smartphones com EMUI 11 podem atualizar para este sistema operativo.

Por outro lado, a Xiaomi já afirmou que não irá atualizar os seus smartphones para este sistema operativo da Huawei.

Mas se não respondeu diga-nos agora qual é a sua opinião sobre o sistema operativo HarmonyOS.

